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licottero del servizio di elisoccorso Pegaso della Toscana.

Monterchi, operaio precipita dal tetto durante i lavori: ferito un 40enne

L’incidente a Le Ville, durante lavori di ristrutturazione, avrebbe ceduto la copertura. Il ferito portato alle Scotte con Pegaso 1.

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Monterchi, operaio precipita dal tetto durante i lavori: ferito un 40enne

L’incidente a Le Ville, durante lavori di ristrutturazione, avrebbe ceduto la copertura. Il ferito portato alle Scotte con Pegaso 1.

Un operaio di 40 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre in un incidente sul lavoro a Le Ville, nel comune di Monterchi, l’uomo sarebbe precipitato da un tetto a seguito del cedimento della copertura di un edificio in ristrutturazione.

Al momento dell’incidente,  erano presenti due operai impegnati nei lavori di tinteggiatura della facciata. Il ferito sarebbe rimasto cosciente.

Il 118 è stato attivato alle 15:39, secondo la comunicazione dei soccorsi. L’uomo è stato trasferito in codice giallo all’ospedale Le Scotte di Siena a bordo dell’elisoccorso Pegaso 1.

Sul posto sono intervenuti l’auto infermierizzata di Arezzo, un’ambulanza della Misericordia di Arezzo, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale PISLL (Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) di Sansepolcro.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio e verificare le condizioni di sicurezza del luogo di lavoro.

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