La variante urbanistica di Rigutino passa in Consiglio comunale e il Pd va all’attacco. Al centro della polemica, l’inserimento della destinazione residenziale in un’area commerciale e artigianale compresa tra l’hotel Planet e l’ex Cantarelli.

Secondo i consiglieri democratici Alessandro Caneschi e Vincenzo Ceccarelli, l’operazione rappresenta una forzatura politica e urbanistica. E a Palazzo Cavallo, a quanto pare, prima ancora di progettare nuove case è stato necessario ricostruire la maggioranza.

Caneschi ricorda infatti che nella seduta del 16 novembre alcuni esponenti della coalizione di governo erano usciti dall’aula, facendo scendere i presenti a 16, uno in meno del numero legale. Stavolta, invece, il numero legale è stato garantito. Il capogruppo del Pd si domanda che cosa sia cambiato nel frattempo, sostenendo che le esigenze del territorio e le criticità urbanistiche siano rimaste le stesse.

Il consigliere ricorda anche che una precedente versione della variante era stata bocciata nel marzo 2026, con i soli voti favorevoli dell’allora sindaco Ghinelli e di un’altra consigliera di maggioranza. Secondo Caneschi, la modifica apportata alla proposta non giustifica il cambiamento di posizione di alcuni consiglieri.

Ma il problema sollevato dal Pd non riguarda soltanto l’aritmetica consiliare. Per Caneschi, a Rigutino esistono già lotti edificabili vicino al campo sportivo e alla scuola: quale necessità ci sarebbe, dunque, di prevedere ulteriori residenze?

Ceccarelli punta invece l’attenzione sull’ex Cantarelli e sulle iniziative di imprenditoria sociale finalizzate al rilancio del sito produttivo. A suo giudizio, la scelta della giunta Comanducci sacrifica le possibilità di espansione produttiva e di creazione di posti di lavoro a favore di nuove abitazioni, in continuità con le precedenti amministrazioni di centrodestra.

La questione merita una risposta nel merito da parte della maggioranza: quali esigenze abitative giustificano la variante e quali prospettive restano per le attività produttive della zona?

Perché il numero legale sarà anche stato ritrovato, ma quello delle case effettivamente necessarie sarebbe interessante conoscerlo.

Le valutazioni politiche e urbanistiche riportate sono quelle espresse nella nota dei due consiglieri del Pd. Resta aperto lo spazio per la replica dell’amministrazione.