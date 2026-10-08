Chitignano, 81enne disperso nei boschi: ritrovato dall’elicottero dei Vigili del Fuoco

Sono terminate questa mattina, giovedì 8 ottobre, le ricerche di un uomo di circa 80 anni che risultava disperso dalla giornata di ieri nei boschi del Casentino, dopo essere uscito dalla propria abitazione a Chitignano per un’escursione.

L’allarme era scattato mercoledì sera, intorno alle 18.30, quando i Vigili del Fuoco di Arezzo erano stati attivati per il mancato rientro dell’anziano.

È stato attivato il piano prefettizio per la ricerca delle persone disperse. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bibbiena, con l’Unità di Comando Locale (UCL), personale specializzato in Topografia Applicata al Soccorso (TAS), unità cinofile e droni.

Alle operazioni hanno partecipato anche i Carabinieri di Subbiano, il Soccorso Alpino e i volontari della Protezione Civile.

La svolta è arrivata nella mattinata di oggi, quando è stato impiegato anche l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco di Arezzo.

Durante il sorvolo, l’equipaggio ha individuato l’uomo in località Val di Pozzo, sulle colline sopra Subbiano, in una zona impervia.

L’ottantenne è stato trovato infreddolito, ma in apparenti buone condizioni di salute.

Gli elisoccorritori hanno provveduto al recupero e al trasporto a bordo dell’elicottero fino al Nucleo Elicotteri di Arezzo, dove l’uomo è stato affidato al personale sanitario.

Aggiornamento del 118. La centrale dell’emergenza sanitaria ha precisato che l’intervento è stato attivato alle 9.11 di giovedì 8 ottobre nella zona di Vegognano, a Subbiano. L’uomo, di 81 anni, dopo essere stato individuato dall’elicottero dei Vigili del Fuoco, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Arezzo. Sono intervenute un’auto infermierizzata e un’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo.

Si è così conclusa positivamente un’operazione di ricerca che ha visto impegnate, dalla serata di mercoledì, diverse squadre di soccorso e numerosi operatori.