Foiano della Chiana, 76enne trovata priva di sensi lungo la strada: deceduta sul posto

Una donna di 76 anni è stata trovata priva di sensi a bordo strada, con lesioni traumatiche, in località Pozzo della Chiana, nel comune di Foiano della Chiana. Per la donna non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto.

L’attivazione del 118 è avvenuta alle ore 8:08 di mercoledì 7 ottobre. Sono intervenuti l’ambulanza infermieristica di Foiano della Chiana, l’automedica di Arezzo e i Carabinieri.

Restano da chiarire le circostanze dell’accaduto e l’origine delle lesioni. Al momento non sono disponibili ulteriori elementi sulle cause della morte.