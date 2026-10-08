Cortona, falso maresciallo in casa di un’anziana: ruba 1.100 euro, arrestato a Terontola

Si è presentato come un maresciallo dei Carabinieri, ma quelli veri lo hanno rintracciato alla stazione ferroviaria di Terontola. Un uomo di 61 anni, originario della Campania, è stato arrestato dai militari della Stazione di Terontola dopo un furto ai danni di un’anziana nel territorio di Cortona.

Secondo quanto riferito dal Comando provinciale dei Carabinieri di Arezzo, il 61enne aveva telefonato più volte alla donna, convincendola a preparare i gioielli custoditi in casa. La scusa era quella di confrontarli con preziosi rubati durante una rapina che, in realtà, non era mai avvenuta.

Quando il sedicente maresciallo si è presentato nell’abitazione, però, qualcosa nel suo comportamento ha insospettito la proprietaria, che ha subito avvertito i Carabinieri. A quel punto l’uomo è fuggito portando via il portafogli del marito, contenente 100 euro in contanti e una carta bancomat. Con quest’ultima, stando alla ricostruzione dei militari, ha poi prelevato altri 1.000 euro a uno sportello bancario vicino.

Le ricerche sono scattate immediatamente. Grazie anche all’intervento di un carabiniere libero dal servizio, il 61enne è stato individuato alla stazione di Terontola. I militari hanno recuperato l’intera refurtiva, poi restituita alla vittima.

Dopo l’udienza di convalida, l’uomo è stato condotto nella casa circondariale di Arezzo. La Procura aretina coordina ulteriori accertamenti per verificare un suo possibile coinvolgimento in episodi analoghi avvenuti in provincia.

La truffa del falso carabiniere continua dunque a cambiare copione, ma non il bersaglio: persone anziane a cui si chiede di consegnare denaro o gioielli con una scusa. In questo caso, per fortuna, la vittima si è insospettita e ha chiamato i Carabinieri veri.