Incendio nella notte a Policiano: nove persone in ospedale, tra loro due bambini

Un incendio è divampato pochi minuti dopo la mezzanotte di domenica 15 novembre in un appartamento al secondo e ultimo piano di una palazzina di nove appartamenti a Policiano, nel comune di Arezzo. Nove residenti, tra cui due bambini di 2 e 5 anni e una persona con difficoltà motorie, sono stati trasportati all’ospedale San Donato per accertamenti dopo aver respirato fumo.

L’allarme è scattato alle 00:03. Dal comando centrale di Arezzo sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una squadra e il supporto dell’autoscala, per un totale di sette operatori.

Le quattro persone che si trovavano nell’appartamento interessato dalle fiamme sono riuscite a uscire autonomamente prima dell’arrivo dei soccorsi. Più complicata la situazione negli altri due appartamenti adiacenti, invasi da una grande quantità di fumo: alcuni occupanti stavano dormendo e sono stati evacuati e messi in salvo dai Vigili del Fuoco.

Secondo il successivo aggiornamento del 118, i nove pazienti trasportati all’ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo sono due bambini di 2 e 5 anni e sette adulti. Uno degli adulti presentava sintomi più importanti legati all’inalazione di fumo; gli altri pazienti avevano una sintomatologia lieve. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza infermieristica della Misericordia di Castiglion Fiorentino, le ambulanze della Pubblica Assistenza di Foiano e della Misericordia di Cavriglia e l’automedica di Arezzo, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia di Stato.

Sul posto anche tre pattuglie della Polizia di Stato, che hanno collaborato alle operazioni di soccorso e alla gestione della circolazione lungo la strada regionale 71, dove la presenza dei mezzi di emergenza ha richiesto l’interruzione del traffico.

Le operazioni di spegnimento, bonifica, messa in sicurezza e completa evacuazione del fumo si sono concluse intorno alle 2:30. L’appartamento da cui è partito l’incendio, danneggiato in diverse stanze, è stato dichiarato inagibile. Non sono state comunicate le cause del rogo.