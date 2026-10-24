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Auto finita contro la vetrina di un edificio commerciale in via Piero della Francesca ad Arezzo.

Arezzo, auto fuori strada finisce contro la vetrina di un negozio in via Piero della Francesca

Incidente nella notte in via Piero della Francesca: a bordo dell’auto due persone, assistite dal 118. Intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia Locale.

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Arezzo, auto fuori strada finisce contro la vetrina di un negozio in via Piero della Francesca

Incidente nella notte in via Piero della Francesca: a bordo dell’auto due persone, assistite dal 118. Intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia Locale.

Incidente stradale nella notte ad Arezzo, in via Piero della Francesca, dove un’auto con due persone a bordo è uscita di strada ed è finita contro la vetrina di un edificio commerciale.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Arezzo. Al loro arrivo i due occupanti erano già fuori dalla vettura ed erano stati affidati alle cure del personale sanitario del 118.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’incidente.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Arezzo, incaricati dei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Al momento non sono state comunicate informazioni sulle condizioni delle due persone coinvolte né sulle cause dell’uscita di strada.

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