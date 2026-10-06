Ginnastica Petrarca, tredici podi al debutto nel Campionato Toscano Gold

AREZZO – Tredici podi per la Ginnastica Petrarca nella prima prova del Campionato Individuale Toscano Gold di ginnastica artistica maschile, disputata a Montevarchi. I sei atleti delle categorie Junior e Senior, allenati da Jacopo Pineschi e Alessandro Sadocchi, hanno chiuso la giornata con sette ori, cinque argenti e un bronzo, conquistando una medaglia in ogni gara disputata.

La prova regionale ha confermato la preparazione del gruppo che, dopo la vittoria del campionato di serie C e la promozione della società aretina in serie B, ha raccolto risultati anche nelle competizioni individuali.

Nella categoria Junior 2ª Fascia, Christian Antonini ha conquistato l’oro al corpo libero e agli anelli, oltre all’argento alla sbarra. Tra i Senior, Mattia Boncompagni ha vinto alla sbarra e agli anelli, Leonardo Ercolani si è imposto alle parallele e Pietro Badini ha ottenuto l’argento alla sbarra e il bronzo alle parallele.

Un debutto positivo nel massimo livello Gold anche per i due ginnasti della categoria Junior 1ª Fascia. Andrea Palarchi ha conquistato due ori, al corpo libero e agli anelli, e un argento al cavallo con maniglie. Tommaso Casalini ha completato il bilancio con due argenti, al corpo libero e agli anelli.

Tommaso Casalini e Andrea Palarchi: cinque podi complessivi al debutto nella categoria Junior 1ª Fascia Gold.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 17 ottobre a Livorno, con la seconda e ultima prova del Campionato Individuale Gold. La gara assegnerà i titoli regionali e sarà un banco di prova in vista della successiva Zona Tecnica Interregionale, da cui emergeranno gli atleti che potranno contendersi il tricolore alle finali nazionali.