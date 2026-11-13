Arezzo-Firenze, arriva il treno da 200 all’ora. Ora manca solo che arrivi puntuale

Martedì 17 novembre sarà presentato sulla linea Arezzo-Firenze il primo treno regionale toscano capace di raggiungere i 200 chilometri orari. Un bel salto in avanti, almeno sulla carta. Perché dalle nostre parti il problema non è soltanto quanto corre un treno, ma soprattutto se parte, quando arriva e quante volte nel frattempo cambia idea.

Il nuovo convoglio, destinato a entrare in servizio nei prossimi giorni, sarà presentato alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dell’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni, dei sindaci dei comuni interessati dalla linea e dei vertici di Trenitalia.

Per la Regione si tratta di un investimento importante, destinato a migliorare capacità, comfort e qualità del viaggio. E su questo c’è poco da discutere: treni più moderni fanno comodo a tutti, specialmente a chi ogni mattina affronta la tratta Arezzo-Firenze con la speranza di arrivare al lavoro prima dell’ora di pranzo.

Ma la novità non si fermerà al primo convoglio. Secondo quanto annunciato dall’assessore Boni, un secondo treno arriverà tra un mese e altri quattro entro la primavera.

Sei treni nuovi, dunque. Una notizia che i pendolari accoglieranno volentieri, possibilmente dopo aver controllato che non sia comparsa qualche variazione sul tabellone delle partenze.

Lo stesso assessore, del resto, ha messo il dito nella piaga: «La velocità di un treno conta poco se non è accompagnata dalla certezza degli orari e dall’affidabilità del servizio».

Una considerazione talmente sensata che viene quasi da chiedersi perché sia servito arrivare ai 200 all’ora per dirla.

Boni ha inoltre annunciato l’impegno a lavorare con Trenitalia e RFI per rinnovare il Memorario e affrontare i problemi infrastrutturali della linea, comprese le interferenze con la Direttissima. L’obiettivo dichiarato è restituire ai pendolari il tempo perduto negli spostamenti quotidiani.

Impresa ambiziosa, anche perché per recuperare tutto il tempo lasciato negli anni sulle banchine servirebbe probabilmente qualcosa di più veloce di un treno.

Intanto, per la presentazione di martedì, il programma prevede la partenza da Arezzo alle 13, con fermate a Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Figline Valdarno e Firenze Campo di Marte, prima dell’arrivo a Santa Maria Novella alle 14.10.

Settanta minuti per percorrere la tratta. Il che ricorda un dettaglio fondamentale: i 200 chilometri orari rappresentano la velocità massima raggiungibile dal convoglio, non quella media del viaggio.

Insomma, il treno nuovo è una buona notizia. E sarebbe ingeneroso negarlo.

Ora però arriva la parte più difficile: far funzionare tutto il resto.

Perché ai pendolari interessa relativamente poco viaggiare su un bolide se poi devono continuare a chiedersi a che ora arriveranno a casa.

E se un giorno i treni cominciassero anche a rispettare regolarmente gli orari, ad Arezzo potremmo perfino organizzare una cerimonia. Senza bisogno di aspettare il prossimo convoglio.