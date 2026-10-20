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Ginnastica Petrarca, Christian Antonini campione toscano al corpo libero

A Livorno il ginnasta aretino conquista il titolo regionale Junior 2 Gold. Due vittorie anche nelle gare a squadre Allievi: la Petrarca si impone in Gold1 e Gold3.

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Ginnastica Petrarca, Christian Antonini campione toscano al corpo libero

A Livorno il ginnasta aretino conquista il titolo regionale Junior 2 Gold. Due vittorie anche nelle gare a squadre Allievi: la Petrarca si impone in Gold1 e Gold3.

Arezzo torna sul gradino più alto del podio grazie alla Ginnastica Petrarca. Christian Antonini ha conquistato a Livorno il titolo toscano al corpo libero nella categoria Junior 2ª Fascia del Campionato Regionale Individuale Gold di ginnastica artistica maschile. E non è stata l’unica soddisfazione del fine settimana per la società aretina, che ha vinto anche due gare regionali a squadre.

Antonini protagonista su quattro attrezzi

Antonini ha chiuso al primo posto al corpo libero e ha conquistato tre secondi posti agli anelli, alla sbarra e alle parallele. Un risultato che conferma la sua competitività su più attrezzi in vista della Zona Tecnica Interregionale, prevista a Fermo il 7 e l’8 novembre, decisiva per l’accesso alle finali nazionali.

Buone notizie anche dalla categoria Junior 1ª Fascia. Andrea Palarchi è arrivato secondo agli anelli e al cavallo con maniglie, oltre che terzo al corpo libero. Tommaso Casalini ha ottenuto il secondo posto al corpo libero e il terzo agli anelli. Entrambi, allenati da Alessandro Sadocchi, erano al debutto nel massimo livello Gold.

Alla prova interregionale la Petrarca si presenterà con sei ginnasti: oltre ad Antonini, Palarchi e Casalini, ci saranno i Senior Pietro Badini, Mattia Boncompagni e Leonardo Ercolani. L’obiettivo è conquistare i pass per i campionati italiani.

«I bei risultati ai campionati regionali rappresentano una prima tappa che ha dimostrato impegno, determinazione, qualità tecniche e voglia di migliorarsi dei nostri ginnasti», commenta Jacopo Pineschi, responsabile del settore Gold di artistica maschile della Ginnastica Petrarca. «La Zona Tecnica sarà ora un banco di prova impegnativo dove serviranno precisione, continuità e capacità di gestire la gara, consapevoli che la qualificazione per le finali nazionali sarà solo questione di dettagli».

Due successi anche nelle gare a squadre

Il bottino del fine settimana si è arricchito con due primi posti nella prima prova dei Campionati Regionali di Squadra Allievi Gold, disputata sempre a Livorno.

Nella categoria Gold1 hanno vinto Giulio Bartalini, Michael Carta e Andrea Giovannini, impegnati tra corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra. Successo anche in Gold3 con Leonardo Peruzzi, Edoardo Pitti e Michele Schoepflin.

Il prossimo appuntamento per le squadre è fissato a Livorno domenica 15 novembre. Le finali nazionali sono invece in programma a Torino dall’11 al 13 dicembre.

Tre primi posti fra individuale e squadre, dunque, e un calendario che promette nuove sfide. Alla Petrarca, almeno per ora, il problema non è trovare il podio. È trovare spazio per tutte le medaglie.

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