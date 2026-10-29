HomeCronacheFatti di cronacaPieve Santo Stefano, furto di rame in azienda: due arresti e una...
Cavi di rame, materiale al centro del furto avvenuto a Pieve Santo Stefano.

Pieve Santo Stefano, furto di rame in azienda: due arresti e una denuncia

Cinque persone incappucciate individuate dalla vigilanza nell’area di stoccaggio di una ditta. Intervengono i Carabinieri: due fermati e un terzo denunciato per favoreggiamento.

Redazione
By Redazione

-

Redazione

Pieve Santo Stefano, furto di rame in azienda: due arresti e una denuncia

Cinque persone incappucciate individuate dalla vigilanza nell’area di stoccaggio di una ditta. Intervengono i Carabinieri: due fermati e un terzo denunciato per favoreggiamento.

Due persone sono state arrestate dai Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro nell’ambito di un intervento per un furto di rame nell’area di stoccaggio di un’azienda di Pieve Santo Stefano. Un terzo uomo è stato denunciato in stato di libertà per favoreggiamento.

Secondo quanto riferito dal Comando provinciale dei Carabinieri di Arezzo, l’allarme è stato dato dal personale di vigilanza, che aveva notato cinque persone con il volto coperto entrare nell’area e impossessarsi del rame.

Sul posto sono intervenuti un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile di Sansepolcro e due pattuglie delle Stazioni di Pieve Santo Stefano e Anghiari. All’arrivo dei militari, i sospettati si sono dati alla fuga, abbandonando nelle vicinanze un’automobile e un furgone che, secondo la ricostruzione dell’Arma, erano già stati parzialmente caricati con il materiale sottratto.

Le ricerche successive hanno portato a intercettare un altro veicolo con tre persone a bordo. Si tratta, secondo i Carabinieri, di cittadini di origine moldava, senza fissa dimora in Italia e già noti alle forze dell’ordine.

Il conducente è stato denunciato per favoreggiamento. I due passeggeri sono stati invece arrestati: secondo i militari, avevano con sé le chiavi dei mezzi abbandonati durante la fuga. Per loro è previsto il giudizio direttissimo davanti al Tribunale di Arezzo.

Le responsabilità penali dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie, nel rispetto della presunzione d’innocenza.

Da leggere sullo stesso argomento

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prossimo articolo
Incidente di caccia a Quarata, 79enne ferito dal proprio fucile: trasportato alle Scotte in codice rosso
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.

Punture scelte

Arezzo, due palchi per Capodanno ma il cast è un mistero. E il Comune continua a non rispondere

Gino Perticai -
Mentre si studia il ritorno della festa in Piazza Grande, restano sconosciuti artisti, costi e modalità organizzative. L’Ortica aveva chiesto chiarimenti già ad agosto. Sullo sfondo, il dibattito su finanziamenti culturali e opportunità per i giovani.

Arezzo, la guerra civile organizzata sui social. Per ora combattono solo le notifiche

Satira civica Gino Perticai -

Bagno a Ripoli vuole il nome sul casello: il traffico può aspettare, la gloria no

Satira civica Il Forestiero -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Da leggere

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕