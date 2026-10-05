Arezzo, oltre 5 chili di hashish e marijuana nello zaino frigo: arrestato un 29enne

La Polizia di Stato di Arezzo ha arrestato un cittadino italiano di 29 anni con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Durante un controllo sono stati sequestrati complessivamente 5 chili e 542 grammi tra hashish e marijuana.

L’intervento risale alla serata del 2 ottobre 2026. Intorno alle 19, durante il normale servizio di controllo del territorio, una Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Arezzo ha fermato un’auto che transitava in via dei Caduti di Cefalonia e di Corfù.

Secondo quanto riferito dalla Questura, il conducente avrebbe mostrato particolare agitazione durante il controllo. Gli agenti hanno quindi proceduto agli accertamenti sulla persona e sul veicolo.

All’interno dell’auto, nascosto in uno zaino frigo, sono state trovate 11 buste termosaldate contenenti hashish e marijuana, per un peso complessivo di 5 chili e 542 grammi.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata. Secondo la stima fornita dalla Polizia, se immessa sul mercato dello spaccio al dettaglio avrebbe potuto fruttare oltre 40 mila euro.

Il 29enne è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti e successivamente arrestato in flagranza di reato. Su disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Arezzo è stato trasferito nella casa circondariale cittadina, in attesa dell’udienza di convalida.

Come previsto dalla legge, le responsabilità dell’indagato dovranno essere accertate definitivamente nel corso del procedimento giudiziario.