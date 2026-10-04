ACF Arezzo, a Lumezzane l’illusione dura poco: Tuteri apre, poi finisce 3-1

Ottobre si apre con una sconfitta per l’ACF Arezzo. Al Campo Sportivo “Rossaghe”, nella quarta giornata di campionato, le amaranto passano in vantaggio con Tuteri ma vengono poi rimontate dal Lumezzane, che si impone 3-1.

L’Arezzo parte con buon piglio e al 13’ trova il vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Lorieri serve rasoterra Tuteri al limite dell’area: la numero 4 controlla e conclude, firmando lo 0-1.

Le amaranto hanno anche l’occasione per allungare, ma non riescono a concretizzare. Il Lumezzane cresce con il passare dei minuti e al 36’ trova il pareggio con Bonetti: Beka respinge il primo tentativo, ma l’attaccante è la più rapida sulla ribattuta e insacca l’1-1.

In avvio di ripresa arriva subito il sorpasso delle padrone di casa. Al 46’ Kainulainen si allarga sulla sinistra e mette in mezzo un pallone che si trasforma in una conclusione imprendibile, portando il Lumezzane sul 2-1.

L’Arezzo prova a reagire, ma al 63’ arriva il gol che chiude di fatto la partita. Un lancio pesca Bonetti libera sul secondo palo e per l’attaccante è semplice appoggiare in rete il pallone del 3-1 e della doppietta personale.

Nel finale le amaranto cercano di riaprire la gara senza riuscirci. Il Lumezzane porta così a casa i tre punti, mentre all’ACF Arezzo resta il rammarico per un buon avvio e per un vantaggio durato poco più di venti minuti.

Lumezzane – ACF Arezzo 3-1

Lumezzane: Capecchi, Pizzolato (Robino 46’), Viscardi, Lonati (Bragonzi 46’), Bonetti (Galdini 71’), Morreale, Galbiati, Stankova, Zappa (Marchetti 71’), Kainulainen, Bellagente (Zambelli 80’).

A disposizione: Zaghini, Mutti, Barcella, Magri.

Allenatrice: Nicoletta Mazza.

ACF Arezzo: Beka, Tuteri, Davico, Brayda (Milani 56’), Bruni, Hervieux (Poli 27’), Bertora, Placidi, Lorieri (Barsali 71’), Martino (Penzo 56’), Razzolini (Tulimieri 71’).

A disposizione: Belloli, Mancuso, Blasoni, Nasoni E.

Allenatore: Andrea Benedetti.

Marcatrici: Tuteri 13’; Bonetti 36’, 63’; Kainulainen 46’.

Calci d’angolo: 3-6.

Recupero: 5’ nel primo tempo, 3’ nel secondo.