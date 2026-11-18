Ad Arezzo i gabbiani hanno smesso di volare da un pezzo, ma continuano a far discutere. E stavolta, per farli tornare in cielo, basta riaprire l’archivio dell’Ortica.

Il 28 ottobre 2016 Felice Cini raccontava a modo suo l’installazione dei gabbiani che nel 2001 aveva animato il centro storico aretino. Una satira pungente, fra politica, personaggi e fenomeni «estraordinari», che oggi vale la pena rileggere. Anche perché, dieci anni dopo, quelle sculture sono tornate al centro dell’attenzione.

La memoria punge. È il nome con cui torniamo a proporre alcuni articoli del nostro archivio, senza cancellare la data e la firma originali. Non per nostalgia, ma per vedere cosa è cambiato davvero. E cosa, invece, è rimasto ostinatamente al suo posto.

Rileggi «Estraordinario: Estramacrix ritrova il genio dei gabbiani», l’articolo di Felice Cini del 2016.

La vicenda è tornata di attualità anche grazie al nostro racconto del 31 ottobre 2026 sui gabbiani custoditi sotto la Maratona dello stadio, con le fotografie dell’installazione di allora.

Nel frattempo sono passati venticinque anni dal primo volo e dieci dalla puntura di Cini. I gabbiani aspettano ancora una nuova occasione. La memoria, almeno quella, ha già ripreso a volare.