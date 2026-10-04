Riprendiamoci la vita. Tra libertà proclamate, fraternità a corrente alternata e manganelli sempre puntuali, Giuseppe Scapigliati mette in vignetta una contraddizione che ormai non ha neppure bisogno di troppe spiegazioni.
Una risata amara, perché certe parole restano bellissime. È l’uso che ne facciamo a meritare la caricatura.
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