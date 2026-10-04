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Riprendiamoci la vita - vignetta di Giuseppe Scapigliati
“Riprendiamoci la vita”, vignetta di Giuseppe Scapigliati.

Riprendiamoci la vita

Libertà, fraternità e manganelli: la nuova vignetta di Giuseppe Scapigliati per L’Ortica.

Giuseppe Scapigliati
By Giuseppe Scapigliati

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Giuseppe Scapigliati

Riprendiamoci la vita

Libertà, fraternità e manganelli: la nuova vignetta di Giuseppe Scapigliati per L’Ortica.

Riprendiamoci la vita - vignetta di Giuseppe Scapigliati

Riprendiamoci la vita. Tra libertà proclamate, fraternità a corrente alternata e manganelli sempre puntuali, Giuseppe Scapigliati mette in vignetta una contraddizione che ormai non ha neppure bisogno di troppe spiegazioni.

Una risata amara, perché certe parole restano bellissime. È l’uso che ne facciamo a meritare la caricatura.

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Giuseppe Scapigliati
Giuseppe Scapigliati
Giuseppe Scapigliati Grafico professionista, innamorato cultore sin da ragazzino delle strisce umoristiche, è apparso con le sue prime tavole su riviste storiche come Il Mago e Comix e l’agenda Smemoranda. Oggi, mischiando il gusto per il disegno con la maestria acquisita nei programmi di grafica vettoriale traccia e colora con un computer la striscia "Vincenzina" e, ultimo arrivato, del bradipo "Bradi Pit". Dilapida gran parte dei suoi averi nell’acquisto indiscriminato di strisce originali con il sogno di realizzare un giorno un piccolo museo delle comic strip a Bibbiena.

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