In Valdichiana arriva una di quelle notizie capaci di trasformare un tragitto abituale in una piccola escursione turistica: da lunedì 21 settembre sarà chiuso completamente il ponte sulla SP 27 Castroncello-Brolio, al km 12+350, sul Canale Maestro della Chiana.
La chiusura, disposta per consentire lavori di manutenzione straordinaria, sarà totale e interesserà veicoli, pedoni e ciclisti, 24 ore su 24, per una durata prevista di circa tre mesi.
Il provvedimento riguarda un collegamento utilizzato nell’area tra Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana e comporterà inevitabilmente deviazioni e tempi di percorrenza più lunghi.
La viabilità alternativa indicata passa attraverso la SP 28, la SR 71, la SP 23 e la SP 327.
Tre mesi, dunque, nei quali agli automobilisti della zona toccherà familiarizzare con percorsi diversi. La buona notizia è che la Valdichiana è bella. La meno buona è che qualcuno avrà modo di contemplarla più a lungo del previsto andando al lavoro.
L’intervento sul ponte è necessario per la manutenzione dell’infrastruttura e la chiusura completa serve a permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza.
Per chi percorre abitualmente la SP 27 il consiglio, molto poco poetico ma decisamente utile, è quindi quello di mettere in conto deviazioni e qualche minuto in più.
Da lunedì il navigatore avrà finalmente l’occasione di dimostrare perché pretende tutti quegli aggiornamenti.
La foto è del Ponte sbagliato riguarda un’altra strada
Grazie Mirvo per la segnalazione, avevi ragione: la foto inizialmente pubblicata ritraeva un altro ponte. Abbiamo corretto l’articolo inserendo l’immagine del ponte effettivamente interessato dai lavori, tratta dal sito della Provincia di Arezzo.
Occhio del lettore 1, Ortica 0. 🌵😉