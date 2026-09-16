In Valdichiana arriva una di quelle notizie capaci di trasformare un tragitto abituale in una piccola escursione turistica: da lunedì 21 settembre sarà chiuso completamente il ponte sulla SP 27 Castroncello-Brolio, al km 12+350, sul Canale Maestro della Chiana.

La chiusura, disposta per consentire lavori di manutenzione straordinaria, sarà totale e interesserà veicoli, pedoni e ciclisti, 24 ore su 24, per una durata prevista di circa tre mesi.

Il provvedimento riguarda un collegamento utilizzato nell’area tra Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana e comporterà inevitabilmente deviazioni e tempi di percorrenza più lunghi.

La viabilità alternativa indicata passa attraverso la SP 28, la SR 71, la SP 23 e la SP 327.

Tre mesi, dunque, nei quali agli automobilisti della zona toccherà familiarizzare con percorsi diversi. La buona notizia è che la Valdichiana è bella. La meno buona è che qualcuno avrà modo di contemplarla più a lungo del previsto andando al lavoro.

L’intervento sul ponte è necessario per la manutenzione dell’infrastruttura e la chiusura completa serve a permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza.

Per chi percorre abitualmente la SP 27 il consiglio, molto poco poetico ma decisamente utile, è quindi quello di mettere in conto deviazioni e qualche minuto in più.

Da lunedì il navigatore avrà finalmente l’occasione di dimostrare perché pretende tutti quegli aggiornamenti.