Un mese tra convegni, concerti e azioni corali. Dal 18 settembre la Fondazione Guido d’Arezzo propone un nuovo ciclo di appuntamenti dedicati alla musica, con iniziative che attraverseranno il centro storico fino alla fine di ottobre.

Si parte venerdì 18 settembre a CaMu – Casa della Musica, in piazza Grande, con un omaggio a Maddalena Casulana, compositrice, cantante e liutista del tardo Rinascimento, ricordata come la prima donna ad aver pubblicato un libro di musica con il proprio nome nella storia della musica occidentale.

Alle 18 sarà presentato il volume “Maddalena Casulana. Music Advocating for Women in Early Modern Italy”, curato dal Centro Studi Guidoniani della Fondazione. Sarà presente l’autrice Cathérine Deutsch, dell’Università La Sorbona di Parigi. L’incontro sarà coordinato da Cecilia Luzzi, docente al Conservatorio di Cesena-Rimini, con la partecipazione della musicologa e poetessa Roberta De Piccoli e della compositrice Annamaria Federici.

A seguire il concerto dell’Ensemble PassiSparsi, dal titolo “Ove gran tempo giace. Maddalena Casulana nell’epoca del madrigale”. In programma una selezione di madrigali che metterà la musica di Casulana a confronto con quella di autori come Philippe Verdelot, Jacques Arcadelt, Cipriano de Rore, Philippe de Monte e Vincenzo Galilei, fino a Vittoria Aleotti.

L’Ensemble PassiSparsi, protagonista del concerto dedicato a Maddalena Casulana e al madrigale cinquecentesco.

Casulana pubblicò a Venezia nel 1568 il Primo libro di madrigali a quattro voci, dedicandolo a Isabella de’ Medici. Nella dedica rivendicava apertamente il valore intellettuale e artistico delle donne, contestando l’idea che i grandi doni dell’intelletto fossero prerogativa maschile. Un gesto particolarmente significativo per l’epoca, che accompagna una biografia di musicista indipendente e attiva nei principali circuiti culturali e di corte europei.

“Quella di Maddalena Casulana è la storia, da poco riscoperta, di una donna e di una musicista rivoluzionaria”, sottolinea Cecilia Luzzi. Una figura capace di affermare la propria autonomia artistica in un periodo in cui alle donne era raramente concesso uno spazio pubblico paragonabile a quello degli uomini.

Il calendario proseguirà sabato 26 settembre in piazza Grande con “Cantico”, azione urbana poliartistica itinerante in programma alle 16. Il progetto, ideato da Amina Kovacevich e Gianni Santucci, coinvolgerà 22 realtà artistiche del territorio in un’iniziativa ispirata alla figura di San Francesco e dedicata alla cultura come strumento di pace, coesione e relazione tra le persone.

Tra le realtà coinvolte figurano Casa Museo Fondazione Ivan Bruschi, Associazione Cori della Toscana, Libera Accademia del Teatro, NATA, Officine della Cultura, OIDA, Sette Note, Spazio Seme, Sosta Palmizi, Vox Cordis e numerose scuole e associazioni di danza. Dall’iniziativa sarà tratto anche un cortometraggio.

Ultimo appuntamento del ciclo, giovedì 29 e venerdì 30 ottobre, nella Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo, con il convegno del Centro Studi Guidoniani “Antonio Cesti, le sue virtuose e i suoi virtuosi”, a cura di Nicola Badolato, Cecilia Luzzi e Arnaldo Morelli.

Il convegno sarà dedicato al compositore aretino Antonio Cesti, protagonista dell’opera italiana ed europea del Seicento, con particolare attenzione ai cantanti, alla drammaturgia e alla messa in scena delle sue opere. Il 30 ottobre alle 16, all’Accademia Petrarca, saranno inoltre presentati il volume “Gloria e splendore delle scene secolari. Pietro Antonio Cesti nel IV centenario della nascita” e la monografia di Valeria Conti dedicata a “La Semirami” di Giovanni Andrea Moniglia e Antonio Cesti.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito. Ulteriori informazioni sul sito della Fondazione Guido d’Arezzo.