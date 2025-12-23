7 C
Io sono il mio corpo – Diagnosi della composizione corporea

Dott. Pierluigi Rossi
By Dott. Pierluigi Rossi

-

Abbiamo attribuito per troppo tempo un valore eccessivo al peso corporeo, concentrandoci soprattutto sul grasso corporeo.
Il peso, però, esiste solo per effetto della gravità terrestre: nello spazio il corpo umano non ha peso, ma mantiene comunque la sua massa.

Ogni corpo umano è composto da due componenti fondamentali:

  • MASSA LIQUIDA
  • MASSA SOLIDA

Questa composizione raggiunge il suo equilibrio ideale tra i 25 e i 30 anni di età.

La Massa Liquida

La massa liquida è costituita dall’acqua corporea totale, che comprende:

  • Acqua intracellulare: contenuta all’interno di tutte le cellule
  • Acqua extracellulare: presente nella matrice extracellulare, nel tessuto connettivo, nel sangue e nella linfa

In età giovane, il volume di acqua intracellulare è superiore a quello extracellulare.

Con il passare degli anni:

  • il numero delle cellule corporee diminuisce
  • il volume globale dell’acqua corporea si riduce
  • aumenta la quota di acqua extracellulare

Questa condizione favorisce:

  • edemi
  • ipertensione arteriosa
  • decadimento funzionale ed estetico progressivo

Scenario patologico: meno acqua totale, ma prevalentemente collocata fuori dalle cellule.

La Massa Solida

La massa solida è composta da:

  • muscoli
  • grasso
  • ossa

Nel tempo si osserva:

  • perdita di massa muscolare magra
  • riduzione della massa ossea
  • accumulo di massa grassa

Questo rappresenta il processo di invecchiamento del corpo umano.

Il risultato finale è:

  • riduzione della massa liquida
  • aumento della massa solida
  • prevalenza del grasso

Materia Vivente e Giovinezza Biologica

Per essere sano, efficiente e in salute, il corpo umano deve mantenere la materia corporea (massa liquida + massa solida) raggiunta alla maturità, tra i 25 e i 30 anni.

Valori ideali

  • Massa liquida: 55–60% della massa corporea totale
  • Massa solida: 40–45% della massa corporea totale

Restiamo giovani quando la massa liquida è sempre dominante sulla massa solida, a qualsiasi età.

Composizione della Massa Solida

Il 40% circa della massa solida dovrebbe essere composto da:

  • Proteine: 18%
  • Grassi: 16%
  • Minerali: 6%

Le proteine devono sempre superare i grassi.
Quando il grasso corporeo domina sulle proteine si entra nella sarcopenia, una condizione da evitare perché rappresenta un viaggio senza ritorno.

Quando Inizia la Decadenza

Siamo in una fase di decadenza funzionale ed estetica quando:

  • la massa liquida scende sotto il 55%
  • la massa solida supera il 45%
  • prevale il grasso corporeo

Più ci si allontana dalla composizione ideale dei 25–30 anni, più aumenta la degenerazione biologica:
il corpo diventa biologicamente più vecchio dell’età anagrafica.

Diagnosi della Composizione Corporea

Per conoscere la propria diagnosi personalizzata di composizione corporea, è possibile eseguire un’indagine chiamata impedenziometria.

Questa valutazione viene effettuata presso Longevia Medical Clinic
Via Barberini 29 – Roma

Dott. Pierluigi Rossi
Dott. Pierluigi Rossi
Laureato in Medicina Chirurgia è Specialista in Scienza della Alimentazione, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. E’ stato Primario presso la ASL di Arezzo, Servizio Sanitario della Toscana, per 22 anni, Direttore della U.O. Direzione Sanitaria della stessa ASL, dove ha creato e diretto Ambulatorio di Nutrizione Clinica. Docente dal 1995 al 2009 di Scienza della Alimentazione presso la Università degli Studi di Siena. Docente (a.c.) presso la Università degli Studi di Bologna. E’ autore di un considerevole numero di ricerche scientifiche pubblicate in riviste italiane ed internazionali. Autore di libri. Ha fondato la Scuola di Alimentazione Consapevole, dirige e insegna in Master e Corsi di Nutrizione Clinica a medici, biologi, farmacisti e personale sanitario in molte città italiane e all’estero. Ha elaborato il Metodo Molecolare (Dieta Molecolare) che supera il calcolo giornaliero delle Calorie, considerato un artefatto scientifico perché il corpo umano utilizza per il suo lavoro metabolico solo energia chimica (ATP) e non certo il calore.
