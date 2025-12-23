Io sono il mio corpo – Diagnosi della composizione corporea

Abbiamo attribuito per troppo tempo un valore eccessivo al peso corporeo, concentrandoci soprattutto sul grasso corporeo.
Il peso, però, esiste solo per effetto della gravità terrestre: nello spazio il corpo umano non ha peso, ma mantiene comunque la sua massa.
Ogni corpo umano è composto da due componenti fondamentali:
- MASSA LIQUIDA
- MASSA SOLIDA
Questa composizione raggiunge il suo equilibrio ideale tra i 25 e i 30 anni di età.
La Massa Liquida
La massa liquida è costituita dall’acqua corporea totale, che comprende:
- Acqua intracellulare: contenuta all’interno di tutte le cellule
- Acqua extracellulare: presente nella matrice extracellulare, nel tessuto connettivo, nel sangue e nella linfa
In età giovane, il volume di acqua intracellulare è superiore a quello extracellulare.
Con il passare degli anni:
- il numero delle cellule corporee diminuisce
- il volume globale dell’acqua corporea si riduce
- aumenta la quota di acqua extracellulare
Questa condizione favorisce:
- edemi
- ipertensione arteriosa
- decadimento funzionale ed estetico progressivo
Scenario patologico: meno acqua totale, ma prevalentemente collocata fuori dalle cellule.
La Massa Solida
La massa solida è composta da:
- muscoli
- grasso
- ossa
Nel tempo si osserva:
- perdita di massa muscolare magra
- riduzione della massa ossea
- accumulo di massa grassa
Questo rappresenta il processo di invecchiamento del corpo umano.
Il risultato finale è:
- riduzione della massa liquida
- aumento della massa solida
- prevalenza del grasso
Materia Vivente e Giovinezza Biologica
Per essere sano, efficiente e in salute, il corpo umano deve mantenere la materia corporea (massa liquida + massa solida) raggiunta alla maturità, tra i 25 e i 30 anni.
Valori ideali
- Massa liquida: 55–60% della massa corporea totale
- Massa solida: 40–45% della massa corporea totale
Restiamo giovani quando la massa liquida è sempre dominante sulla massa solida, a qualsiasi età.
Composizione della Massa Solida
Il 40% circa della massa solida dovrebbe essere composto da:
- Proteine: 18%
- Grassi: 16%
- Minerali: 6%
Le proteine devono sempre superare i grassi.
Quando il grasso corporeo domina sulle proteine si entra nella sarcopenia, una condizione da evitare perché rappresenta un viaggio senza ritorno.
Quando Inizia la Decadenza
Siamo in una fase di decadenza funzionale ed estetica quando:
- la massa liquida scende sotto il 55%
- la massa solida supera il 45%
- prevale il grasso corporeo
Più ci si allontana dalla composizione ideale dei 25–30 anni, più aumenta la degenerazione biologica:
il corpo diventa biologicamente più vecchio dell’età anagrafica.
Diagnosi della Composizione Corporea
Per conoscere la propria diagnosi personalizzata di composizione corporea, è possibile eseguire un’indagine chiamata impedenziometria.
Questa valutazione viene effettuata presso Longevia Medical Clinic
