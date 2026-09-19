HomeArezzo oggiSabato di incidenti nell’Aretino: auto fuori strada ad Anghiari e quad coinvolto...

Sabato di incidenti nell’Aretino: auto fuori strada ad Anghiari e quad coinvolto a Castel San Niccolò

Tre uomini feriti lievemente sulla SS73 a San Leo di Anghiari. Nel pomeriggio un secondo incidente sulla SP28 a Castel San Niccolò: un minore trasportato in codice 2 al Meyer.

Redazione
By Redazione

-

Redazione

Sabato di incidenti nell’Aretino: auto fuori strada ad Anghiari e quad coinvolto a Castel San Niccolò

Tre uomini feriti lievemente sulla SS73 a San Leo di Anghiari. Nel pomeriggio un secondo incidente sulla SP28 a Castel San Niccolò: un minore trasportato in codice 2 al Meyer.

Due incidenti stradali hanno richiesto l’intervento dei soccorsi nella giornata di sabato 19 settembre in provincia di Arezzo, prima ad Anghiari e poi a Castel San Niccolò.

Il primo episodio è avvenuto nella mattinata, intorno alle 7, lungo la SS73 in località San Leo di Anghiari. Un’auto con a bordo tre uomini, secondo una prima ricostruzione, stava viaggiando in direzione di Sansepolcro quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è finita fuori strada.

I tre occupanti hanno riportato ferite giudicate lievi.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Sansepolcro, affiancati dai colleghi di Arezzo con l’autogru necessaria per il recupero del veicolo.

Un secondo incidente si è verificato nel pomeriggio a Castel San Niccolò. Alle 16.33 è stato attivato il 118 della Asl Toscana Sud Est per un incidente lungo la SP28 che ha coinvolto un quad.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Poppi, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Un minore coinvolto nell’incidente è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Articoli correlati

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Articolo precedente
Dalla materia allo spirito: cosa sappiamo davvero su spiritualità, salute e longevità
Prossimo articolo
Orciolaia, porto o rotatoria? Il mistero del sottopasso che fa acqua
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.

Punture scelte

Arezzo nella top ten del caro vita: finalmente una classifica dove mille euro li vinci al contrario

Redazione -
Inflazione ad agosto: Arezzo entra nella top ten nazionale per impatto sulla spesa, con un aumento stimato di 1.013 euro l’anno per una famiglia media.

Valdichiana, ponte chiuso per tre mesi: tra Foiano e Castiglion Fiorentino arriva il giro panoramico obbligatorio

Satira civica Redazione -

Città del Natale, Comanducci riaccende le casine: i residenti cercano già parcheggio per novembre

Satira civica Gino Perticai -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

I più letti della settimana

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕