Due incidenti stradali hanno richiesto l’intervento dei soccorsi nella giornata di sabato 19 settembre in provincia di Arezzo, prima ad Anghiari e poi a Castel San Niccolò.

Il primo episodio è avvenuto nella mattinata, intorno alle 7, lungo la SS73 in località San Leo di Anghiari. Un’auto con a bordo tre uomini, secondo una prima ricostruzione, stava viaggiando in direzione di Sansepolcro quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è finita fuori strada.

I tre occupanti hanno riportato ferite giudicate lievi.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Sansepolcro, affiancati dai colleghi di Arezzo con l’autogru necessaria per il recupero del veicolo.

Un secondo incidente si è verificato nel pomeriggio a Castel San Niccolò. Alle 16.33 è stato attivato il 118 della Asl Toscana Sud Est per un incidente lungo la SP28 che ha coinvolto un quad.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Poppi, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Un minore coinvolto nell’incidente è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.