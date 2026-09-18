Dal Mengo a X Factor: gli Scraffs fanno quattro sì e portano il Valdarno sul palco

Dal palco del Mengo Fest di Arezzo a quello di X Factor. Gli Scraffs, band cresciuta tra Montevarchi e Figline Valdarno, hanno superato le Audition di X Factor 2026 conquistando i quattro sì della giuria con una versione energica di Rock the Casbah dei Clash.

Il gruppo è formato da Daniel Stephens al basso e voce, Cristian Basile alla batteria, Leonardo Randazzo e Dario Aveotti alle chitarre. Quattro percorsi diversi, messi insieme da una storia di formazione che ha già qualcosa da raccontare prima ancora di attaccare il jack alla chitarra.

La band, infatti, sarebbe nata quasi per caso in un pub. Daniel provò ad attaccare bottone con una ragazza senza sapere che fosse la fidanzata di Leonardo. Invece di una rissa, eventualità statisticamente non trascurabile in certe serate, ne uscì una conversazione sulla musica. Da lì prese forma il gruppo. Insomma, un tentativo di rimorchio andato male che, per una volta, ha prodotto qualcosa di più duraturo di un messaggio visualizzato e ignorato.

Anche il nome ha una genesi poco solenne: Scraffs deriva da una storpiatura di “scraps”, scarti o ritagli, ed è stato scelto all’alba davanti a un distributore di benzina. Non esattamente Abbey Road, ma evidentemente ha funzionato.

Sul palco di X Factor la loro energia ha convinto l’intero tavolo dei giudici. Francesco Gabbani ha apprezzato la forza della rilettura, Paola Iezzi l’intesa del gruppo, mentre Jake La Furia, partito con aspettative non proprio altissime, ha poi riconosciuto la qualità dei musicisti. Irama ha sottolineato il muro di suono e l’affiatamento della band.

Per Arezzo, però, gli Scraffs non sono una scoperta televisiva dell’ultima ora. Il 14 luglio erano già saliti sul palco principale del Mengo Music Fest, nella giornata che vedeva in cartellone anche Motta, Emma Nolde, Camilla PNK, Aka5ha, Wepro e Gemma.

Adesso arriva la vetrina nazionale di X Factor. Quattro sì, molta chitarra e nessun bisogno di inventarsi una storia motivazionale strappalacrime: per il momento bastano il rumore, l’intesa e quel curioso incrocio fra Valdarno, Mengo e televisione.

Video: Sky / X Factor, pubblicato su Facebook.

Guarda il reel originale su Facebook.