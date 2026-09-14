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Servizio di Teletruria sulla nuova struttura UnoAerre a San Zeno
Un fotogramma del servizio di Teletruria dedicato alla nuova struttura UnoAerre. Fonte: Teletruria/Facebook.

Quando l’Ortica fa le pulci: UnoAerre inaugura il nuovo stabilimento. Bellissimo, sostenibile… ma Teletruria si dimentica di dire dove

Sabato 19 settembre l’inaugurazione della nuova struttura UnoAerre dedicata al fashion jewellery. Nel servizio di Teletruria si parla di innovazione, sostenibilità, ministro e ospiti illustri. Tutto perfetto. Solo una piccola dimenticanza: l’indirizzo. Ci pensa l’Ortica

Gianni Bufaloni
By Gianni Bufaloni

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Quando l’Ortica fa le pulci: UnoAerre inaugura il nuovo stabilimento. Bellissimo, sostenibile… ma Teletruria si dimentica di dire dove

Sabato 19 settembre l’inaugurazione della nuova struttura UnoAerre dedicata al fashion jewellery. Nel servizio di Teletruria si parla di innovazione, sostenibilità, ministro e ospiti illustri. Tutto perfetto. Solo una piccola dimenticanza: l’indirizzo. Ci pensa l’Ortica

Sabato 19 settembre alle 10.30 UnoAerre inaugurerà una nuova struttura produttiva dedicata al fashion jewellery e alla bigiotteria di alta gamma.

Una notizia importante per Arezzo e per uno dei nomi simbolo del distretto orafo cittadino.

Teletruria gli dedica un servizio pubblicato anche su Facebook: edificio moderno, sostenibilità, fonti rinnovabili, ciclo integrato delle acque, certificazione LEED, produzione del non prezioso, presenza annunciata del ministro Adolfo Urso e di numerosi ospiti del mondo orafo.

Insomma, c’è tutto.

O quasi.

Perché dopo un minuto e cinquantacinque secondi di servizio resta una domanda modestissima, di quelle che ogni tanto vengono ancora in mente ai cittadini:

dove?

“Ci troviamo alla UnoAerre”, viene spiegato all’inizio.

Preciso come dire a un turista: “Il Duomo? È in centro”.

L’Ortica, che ha il brutto vizio di fare le pulci anche alle cose belle, è andata allora a cercare quel dettaglio evidentemente troppo prosaico per stare accanto a parole come fashion jewellery e sostenibilità.

La nuova struttura si trova a San Zeno, accanto allo stabilimento principale della UnoAerre.

La sede dell’azienda è in località San Zeno, Strada E n. 5, ad Arezzo, e il nuovo edificio è stato realizzato nell’area adiacente al complesso produttivo.

Ecco. Ci voleva poco.

Ora sappiamo che sabato 19 settembre alle 10.30 verrà inaugurato un edificio ecosostenibile, alimentato da fonti rinnovabili, destinato all’alta bigiotteria e capace di tenere separata la lavorazione dei metalli preziosi da quella dei non preziosi.

E sappiamo perfino dove.

Informazione questa che, per chi magari volesse capire in quale parte della città sia stato realizzato un investimento del genere, potrebbe avere una sua marginalissima utilità.

Niente contro il servizio, naturalmente: l’intervista all’amministratore delegato Luca Benvenuti racconta bene obiettivi e caratteristiche dell’investimento.

Ma quando si presenta l’inaugurazione di un nuovo stabilimento, indicare anche il luogo non guasta.

Altrimenti al ministro Urso toccherà seguire le indicazioni più tradizionali:

“Arrivato a San Zeno chieda. La UnoAerre la conoscono tutti”.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.

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Gianni Bufaloni (nato il 1° aprile di un anno imprecisato, perché gli piace mantenere un alone di mistero) è un giornalista, scrittore e debunker di professione, noto per il suo acume nel smontare bufale e teorie del complotto con una buona dose di ironia. Cresciuto tra vecchie macchine da scrivere, giornali ingialliti e discussioni animate al bar, sviluppa fin da giovane un'insana passione per la verità… e per il caffè corretto. Dopo una laurea mai del tutto confermata in Giornalismo Investigativo presso l'Università della Vita e un master in Sarcasmo Applicato, si dedica alla sua missione: scovare fandonie, ridicolizzare fake news e dare il tormento ai complottisti più fantasiosi. Ha collaborato con testate inesistenti come Il Giornale delle Bufale, La Verità (Quella Vera) e Fact-Checker’s Monthly, oltre a essere autore del bestseller immaginario "La Terra è rotonda e altre scomode verità". Attualmente vive tra la redazione e i social, dove smonta quotidianamente le teorie più assurde con il suo motto: "Una bufala al giorno toglie il neurone di torno". Se lo cercate, probabilmente sta battibeccando con qualche utente convinto che gli Illuminati controllino il meteo.

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