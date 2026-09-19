Arezzo, oltre mille persone controllate in una settimana: un arresto per droga

Prosegue l’attività di controllo del territorio della Polizia di Stato ad Arezzo, con un bilancio che nell’ultima settimana ha portato all’identificazione di oltre mille persone e al controllo di circa 200 veicoli.

Secondo quanto comunicato dalla Questura di Arezzo, gli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno inoltre effettuato un arresto per detenzione di sostanza stupefacente.

Durante un controllo in via Leonardo da Vinci, una pattuglia della Squadra Volante ha fermato un’autovettura guidata da un cittadino albanese. Nel corso degli accertamenti, riferisce la Polizia, l’uomo è stato trovato in possesso di nove involucri contenenti una sostanza successivamente risultata cocaina. Per lui è scattato l’arresto.

Nella giornata di ieri, inoltre, gli agenti delle Volanti hanno rintracciato un uomo grazie alle descrizioni fornite al 112 da una cittadina. Poco prima, secondo la segnalazione, avrebbe tentato di forzare un veicolo in sosta.

I controlli sul territorio cittadino proseguono nell’ambito dell’attività ordinaria di prevenzione e sicurezza svolta dalla Questura di Arezzo.