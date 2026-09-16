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Spesa alimentare al mercato, immagine a corredo dei dati sull'inflazione ad Arezzo

Arezzo nella top ten del caro vita: finalmente una classifica dove mille euro li vinci al contrario

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Arezzo nella top ten del caro vita: finalmente una classifica dove mille euro li vinci al contrario

Ieri abbiamo scoperto che ad Arezzo i redditi dichiarati sono cresciuti. Oggi arriva il promemoria del supermercato: essere più ricchi sulla carta non significa necessariamente uscire dalla cassa con il sorriso.

Secondo la classifica dell’Unione Nazionale Consumatori elaborata sui dati Istat di agosto, Arezzo entra infatti nella top ten delle città italiane dove l’inflazione pesa di più sulla spesa delle famiglie.

Per il capoluogo aretino l’aumento dei prezzi indicato è del 3,6%, con un aggravio annuo stimato di 1.013 euro per una famiglia media. Arezzo chiude così al decimo posto della graduatoria nazionale per maggiore incremento della spesa.

Un risultato di quelli che normalmente si festeggiano con una coppa. In questo caso, però, conviene controllare prima quanto costa.

Il dato arriva a poche ore da quello sui redditi dichiarati ad Arezzo, cresciuti negli ultimi anni. Due indicatori diversi, che non vanno confusi, ma che messi uno accanto all’altro raccontano bene la sensazione quotidiana di molte famiglie: i numeri possono salire da entrambe le parti, solo che quelli dei prezzi hanno la fastidiosa abitudine di presentarsi direttamente alla cassa.

La classifica vede Rimini al primo posto per impatto sulla spesa, seguita da Bolzano. Arezzo, con i suoi 1.013 euro annui stimati in più, riesce comunque a conquistare un posto tra le prime dieci.

Insomma, ieri sulla carta eravamo più ricchi. Oggi scopriamo che una parte del vantaggio potrebbe avere già prenotato un posto nel carrello.

Finalmente una top ten in cui il premio supera i mille euro. Peccato che tocchi pagarli.

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