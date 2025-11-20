Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: tutte le iniziative della Provincia di Arezzo

Un mese di eventi, incontri, spettacoli, convegni, laboratori e attività nelle scuole per sensibilizzare la cittadinanza e sostenere il contrasto alla violenza di genere.

La Provincia di Arezzo si prepara a celebrare il 25 novembre – Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne con un programma estremamente ricco e diffuso su tutto il territorio. Un calendario che coinvolge scuole, associazioni, istituzioni, centri antiviolenza, realtà culturali e sportive, dando vita a una rete ampia e coordinata di iniziative rivolte a cittadini di ogni età.

Dalla zona aretina al Casentino, dalla Valdichiana alla Valtiberina, passando per il Valdarno, il mese di novembre sarà scandito da incontri pubblici, camminate, proiezioni, conferenze, percorsi formativi, installazioni luminose e momenti di memoria, tutti accomunati da un unico obiettivo: promuovere la cultura del rispetto e combattere la violenza in ogni sua forma.

ZONA ARETINA

Capire per salvarsi – Progetto educativo nelle scuole superiori

Durante l’anno scolastico 2025/2026 varie scuole della città ospitano un percorso di sensibilizzazione che include filmati introduttivi, una guida alla sicurezza personale, un vademecum legislativo e corsi base di autodifesa. Il progetto è promosso dal Distretto Rotary 2071 e dai Club dell’Area Etruria.

4 novembre – Presentazione della Carta Etica nello Sport

Al Circolo Tennis Giotto, il Soroptimist International presenta la Carta Etica contro le discriminazioni di genere nello sport, adottata dal Comune di Arezzo.

7 novembre – “Luna Rossa – Gli inganni nascosti”

Alla Borsa Merci la presentazione del libro, in collaborazione con Pronto Donna.

13 novembre – Seminario online “Praticare l’intersezionalità”

Iniziativa dell’Università di Siena sui metodi di ricerca inclusivi.

14 novembre – Convegno “Sotto ricatto: la violenza economica come arma invisibile”

Al Campus Universitario Aretino un approfondimento rivolto a studenti e studentesse sugli aspetti della violenza economica.

20–27 novembre – Illuminazione della facciata della Provincia

Il palazzo della Provincia viene illuminato di rosso e adornato con un drappo simbolico.

22 novembre – Donne in cammino

Una camminata tra i Quartieri della Giostra del Saracino per riflettere sui percorsi di uscita dalla violenza.

24–30 novembre – Parco Il Prato

Illuminazione in rosso del Monumento al Petrarca.

24 novembre – Conferenza stampa di Pronto Donna

Presentazione annuale delle attività svolte dal Centro Antiviolenza.

25 novembre – Allestimento e conferenza stampa CGIL–SPI

Iniziative dedicate al tema della violenza economica.

25 novembre – Cinema Eden ore 10.00

Convegno “Nel labirinto del web”: manipolazione, dipendenze e violenza digitale, con la Polizia Postale.

25 novembre – I.C. Vasari

Incontro “Fai fiorire il rispetto”, per educare al dialogo e contrastare le discriminazioni.

25 novembre – Prefettura di Arezzo ore 11.00

Presidio “Il silenzio è violenza”, a cura della FNP Cisl.

25 novembre – Piazza San Jacopo ore 17.00–19.00

Evento di sensibilizzazione con misurazione dei parametri vitali, a cura della Croce Rossa.

25 novembre – Camminata culturale “Alla scoperta della città”

Percorso guidato con tappa nei luoghi simbolo e figure femminili della storia locale.

Spettacoli, proiezioni e incontri culturali

Tra le iniziative spiccano lo spettacolo teatrale “L’inferiorità mentale della donna” al Teatro Petrarca, la proiezione del film “Una donna promettente” alla Sala Multieden e numerosi momenti di lettura e riflessione nei centri culturali cittadini.

ZONA CASENTINO

Prosegue anche qui il progetto scolastico Capire per salvarsi, con attività di formazione sulla sicurezza, vademecum e corsi di autodifesa.

Bibbiena – 25 novembre

Allestimento della sede CGIL–SPI dedicato al tema della violenza sulle donne.

25 novembre – Centro Creativo Casentino

Riflessione con studenti della secondaria di primo grado e premiazione delle migliori diplomate del 2025.

Castel San Niccolò – 23 e 25 novembre

Inaugurazione della panchina rossa e illuminazione della torre dell’orologio.

Ortignano Raggiolo – 25 novembre

Incontro “Dalle donne per le donne” con testimonianze e interventi di operatori del settore.

Poppi – 1 dicembre

Iniziativa “Dalla consapevolezza all’impegno: il ruolo degli uomini nel contrasto alla violenza”.

Pratovecchio–Stia – 25 novembre

Conferenza “Mai più sole: insieme per dire basta” e mostra fotografica al Palagio Fiorentino.

ZONA VALDARNO

Anche qui torna il progetto Capire per salvarsi, attivo durante l’anno scolastico.

Castelfranco Piandiscò

Attivazione del punto di ascolto permanente con Associazione Eva con Eva ODV; drappi rossi esposti nelle sedi istituzionali; illuminazione del monumento “Corse”; spettacolo “Abbasso i mariti”.

Cavriglia

Spettacoli, laboratori per bambini, passeggiate letterarie e attività di sensibilizzazione presso esercizi commerciali.

Bucine – 25 novembre

“Educare, emozionare e sensibilizzare per trasformare”: incontro con le scuole, presentazione del concorso “Violenza e non violenza tra le righe”.

Laterina Pergine Valdarno

Spettacolo “L’altra Mina”, presentazione del libro “I fatti del Circeo” e tavola rotonda “Io donna – ieri, oggi, domani”.

Montevarchi

Esposizioni, spettacoli, incontri di lettura e serate culturali dedicate al tema.

San Giovanni Valdarno

Concorso “O’pport’unità”, spettacoli teatrali e cena–spettacolo “Donne in progress”.

Terranuova Bracciolini – 22 novembre

Convegno “Il tuo potere ha origine nella mia paura”.

ZONA VALDICHIANA

Anche qui rientra il progetto annuale Capire per salvarsi.

Castiglion Fiorentino – 20–22 novembre

Tre giornate di “Semplicemente Donna”, incontri e testimonianze nell’ambito del prestigioso Harmony Award.

Cortona – 25 novembre

Allestimenti simbolici e incontri dedicati all’analisi della violenza nelle diverse età della vita.

Foiano della Chiana

Corso gratuito di autodifesa, spettacolo teatrale “La lupa e la luna” e allestimenti simbolici nelle sedi SPI.

ZONA VALTIBERINA

Anghiari – 25–28 novembre

Performance artistiche, danza, teatro e laboratori di danzaterapia.

Badia Tedalda – 23 novembre

Laboratorio creativo “Come fossi una bambola”.

Sansepolcro – 22–30 novembre

Mostra “Com’er vestita?”, illuminazione di Palazzo delle Laudi e cerimonia commemorativa per le vittime di violenza, oltre a letture pubbliche e momenti di riflessione.

“Libere di essere, libere di vivere, libere dalla paura”

Il programma della Provincia di Arezzo rappresenta un invito collettivo a non voltarsi dall’altra parte, a riconoscere i segnali di abuso e a contribuire alla costruzione di una comunità più consapevole, inclusiva e sicura.

Per informazioni: Servizio Pari Opportunità – Provincia di Arezzo

centropariopportunita@provincia.arezzo.it