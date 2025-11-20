Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: tutte le iniziative della Provincia di Arezzo
Un mese di eventi, incontri, spettacoli, convegni, laboratori e attività nelle scuole per sensibilizzare la cittadinanza e sostenere il contrasto alla violenza di genere.
La Provincia di Arezzo si prepara a celebrare il 25 novembre – Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne con un programma estremamente ricco e diffuso su tutto il territorio. Un calendario che coinvolge scuole, associazioni, istituzioni, centri antiviolenza, realtà culturali e sportive, dando vita a una rete ampia e coordinata di iniziative rivolte a cittadini di ogni età.
Dalla zona aretina al Casentino, dalla Valdichiana alla Valtiberina, passando per il Valdarno, il mese di novembre sarà scandito da incontri pubblici, camminate, proiezioni, conferenze, percorsi formativi, installazioni luminose e momenti di memoria, tutti accomunati da un unico obiettivo: promuovere la cultura del rispetto e combattere la violenza in ogni sua forma.
ZONA ARETINA
Capire per salvarsi – Progetto educativo nelle scuole superiori
Durante l’anno scolastico 2025/2026 varie scuole della città ospitano un percorso di sensibilizzazione che include filmati introduttivi, una guida alla sicurezza personale, un vademecum legislativo e corsi base di autodifesa. Il progetto è promosso dal Distretto Rotary 2071 e dai Club dell’Area Etruria.
4 novembre – Presentazione della Carta Etica nello Sport
Al Circolo Tennis Giotto, il Soroptimist International presenta la Carta Etica contro le discriminazioni di genere nello sport, adottata dal Comune di Arezzo.
7 novembre – “Luna Rossa – Gli inganni nascosti”
Alla Borsa Merci la presentazione del libro, in collaborazione con Pronto Donna.
13 novembre – Seminario online “Praticare l’intersezionalità”
Iniziativa dell’Università di Siena sui metodi di ricerca inclusivi.
14 novembre – Convegno “Sotto ricatto: la violenza economica come arma invisibile”
Al Campus Universitario Aretino un approfondimento rivolto a studenti e studentesse sugli aspetti della violenza economica.
20–27 novembre – Illuminazione della facciata della Provincia
Il palazzo della Provincia viene illuminato di rosso e adornato con un drappo simbolico.
22 novembre – Donne in cammino
Una camminata tra i Quartieri della Giostra del Saracino per riflettere sui percorsi di uscita dalla violenza.
24–30 novembre – Parco Il Prato
Illuminazione in rosso del Monumento al Petrarca.
24 novembre – Conferenza stampa di Pronto Donna
Presentazione annuale delle attività svolte dal Centro Antiviolenza.
25 novembre – Allestimento e conferenza stampa CGIL–SPI
Iniziative dedicate al tema della violenza economica.
25 novembre – Cinema Eden ore 10.00
Convegno “Nel labirinto del web”: manipolazione, dipendenze e violenza digitale, con la Polizia Postale.
25 novembre – I.C. Vasari
Incontro “Fai fiorire il rispetto”, per educare al dialogo e contrastare le discriminazioni.
25 novembre – Prefettura di Arezzo ore 11.00
Presidio “Il silenzio è violenza”, a cura della FNP Cisl.
25 novembre – Piazza San Jacopo ore 17.00–19.00
Evento di sensibilizzazione con misurazione dei parametri vitali, a cura della Croce Rossa.
25 novembre – Camminata culturale “Alla scoperta della città”
Percorso guidato con tappa nei luoghi simbolo e figure femminili della storia locale.
Spettacoli, proiezioni e incontri culturali
Tra le iniziative spiccano lo spettacolo teatrale “L’inferiorità mentale della donna” al Teatro Petrarca, la proiezione del film “Una donna promettente” alla Sala Multieden e numerosi momenti di lettura e riflessione nei centri culturali cittadini.
ZONA CASENTINO
Prosegue anche qui il progetto scolastico Capire per salvarsi, con attività di formazione sulla sicurezza, vademecum e corsi di autodifesa.
Bibbiena – 25 novembre
Allestimento della sede CGIL–SPI dedicato al tema della violenza sulle donne.
25 novembre – Centro Creativo Casentino
Riflessione con studenti della secondaria di primo grado e premiazione delle migliori diplomate del 2025.
Castel San Niccolò – 23 e 25 novembre
Inaugurazione della panchina rossa e illuminazione della torre dell’orologio.
Ortignano Raggiolo – 25 novembre
Incontro “Dalle donne per le donne” con testimonianze e interventi di operatori del settore.
Poppi – 1 dicembre
Iniziativa “Dalla consapevolezza all’impegno: il ruolo degli uomini nel contrasto alla violenza”.
Pratovecchio–Stia – 25 novembre
Conferenza “Mai più sole: insieme per dire basta” e mostra fotografica al Palagio Fiorentino.
ZONA VALDARNO
Anche qui torna il progetto Capire per salvarsi, attivo durante l’anno scolastico.
Castelfranco Piandiscò
Attivazione del punto di ascolto permanente con Associazione Eva con Eva ODV; drappi rossi esposti nelle sedi istituzionali; illuminazione del monumento “Corse”; spettacolo “Abbasso i mariti”.
Cavriglia
Spettacoli, laboratori per bambini, passeggiate letterarie e attività di sensibilizzazione presso esercizi commerciali.
Bucine – 25 novembre
“Educare, emozionare e sensibilizzare per trasformare”: incontro con le scuole, presentazione del concorso “Violenza e non violenza tra le righe”.
Laterina Pergine Valdarno
Spettacolo “L’altra Mina”, presentazione del libro “I fatti del Circeo” e tavola rotonda “Io donna – ieri, oggi, domani”.
Montevarchi
Esposizioni, spettacoli, incontri di lettura e serate culturali dedicate al tema.
San Giovanni Valdarno
Concorso “O’pport’unità”, spettacoli teatrali e cena–spettacolo “Donne in progress”.
Terranuova Bracciolini – 22 novembre
Convegno “Il tuo potere ha origine nella mia paura”.
ZONA VALDICHIANA
Anche qui rientra il progetto annuale Capire per salvarsi.
Castiglion Fiorentino – 20–22 novembre
Tre giornate di “Semplicemente Donna”, incontri e testimonianze nell’ambito del prestigioso Harmony Award.
Cortona – 25 novembre
Allestimenti simbolici e incontri dedicati all’analisi della violenza nelle diverse età della vita.
Foiano della Chiana
Corso gratuito di autodifesa, spettacolo teatrale “La lupa e la luna” e allestimenti simbolici nelle sedi SPI.
ZONA VALTIBERINA
Anghiari – 25–28 novembre
Performance artistiche, danza, teatro e laboratori di danzaterapia.
Badia Tedalda – 23 novembre
Laboratorio creativo “Come fossi una bambola”.
Sansepolcro – 22–30 novembre
Mostra “Com’er vestita?”, illuminazione di Palazzo delle Laudi e cerimonia commemorativa per le vittime di violenza, oltre a letture pubbliche e momenti di riflessione.
“Libere di essere, libere di vivere, libere dalla paura”
Il programma della Provincia di Arezzo rappresenta un invito collettivo a non voltarsi dall’altra parte, a riconoscere i segnali di abuso e a contribuire alla costruzione di una comunità più consapevole, inclusiva e sicura.
Per informazioni: Servizio Pari Opportunità – Provincia di Arezzo
centropariopportunita@provincia.arezzo.it