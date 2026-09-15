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Famiglia alle prese con le spese scolastiche e il costo del doposcuola a Pergine Valdarno
A Pergine Valdarno le famiglie protestano per il nuovo costo del doposcuola, salito da 899,40 a 2.160 euro per l’anno scolastico 2026/27.

Pergine, il doposcuola prende la laurea: da 899 a 2.160 euro e il pranzo te lo porti da casa

Famiglie in protesta a Pergine Valdarno per il costo del doposcuola: la quota passa da 899,40 a 2.160 euro per l’anno scolastico 2026/27. Il sindaco Jacopo Tassini spiega che la prima gara era andata deserta e si dice disponibile a incontrare i genitori.

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Pergine, il doposcuola prende la laurea: da 899 a 2.160 euro e il pranzo te lo porti da casa

Famiglie in protesta a Pergine Valdarno per il costo del doposcuola: la quota passa da 899,40 a 2.160 euro per l’anno scolastico 2026/27. Il sindaco Jacopo Tassini spiega che la prima gara era andata deserta e si dice disponibile a incontrare i genitori.

PERGINE VALDARNO – Il doposcuola costa più del doppio e il pranzo resta nello zaino. A Pergine Valdarno le famiglie protestano per il nuovo costo del servizio destinato agli alunni delle elementari e delle medie dell’Istituto comprensivo di Bucine: secondo quanto riportato da La Nazione, la quota annuale passa dai 899,40 euro dello scorso anno a 2.160 euro per il 2026/27.

Tradotto in numeri meno educati: oltre 1.200 euro in più, circa il 140%. E nel prezzo, sempre secondo quanto riferito dai genitori, non sarebbe compresa neppure la mensa. Il risultato è un doposcuola da tariffa universitaria con pranzo al sacco, perché evidentemente l’equilibrio tra famiglia e lavoro ormai si misura anche in panini preparati all’alba.

I genitori hanno chiesto chiarimenti sui criteri del nuovo affidamento e sull’aumento della quota. La questione riguarda un servizio importante per molte famiglie, soprattutto per chi deve conciliare gli orari scolastici con quelli di lavoro e non può trasformare ogni pomeriggio in una prova di logistica avanzata.

Il sindaco di Laterina Pergine Valdarno, Jacopo Tassini, ha spiegato che i criteri dell’affidamento sono pubblici e ha ricordato che la prima gara era andata deserta. Il primo cittadino si è inoltre detto disponibile a incontrare le famiglie per chiarire i passaggi che hanno portato alla nuova tariffa.

Resta però il dato che fa più rumore: da 899,40 a 2.160 euro in un anno. Un aumento che, qualunque sia la spiegazione amministrativa, pesa direttamente sui bilanci domestici e arriva proprio mentre settembre presenta alle famiglie il consueto conto di scuola, trasporti, libri e attività.

Il confronto con il Comune servirà a capire se ci siano margini di intervento o correttivi. Nel frattempo a Pergine il doposcuola ha già imparato una materia nuova: economia domestica. Peccato che l’esame lo debbano sostenere i genitori.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.

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