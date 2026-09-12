Via Spallanzani, la panchina finisce a pezzi: al parco qualcuno ha esagerato col bricolage

Una panchina praticamente distrutta, con parte dello schienale completamente staccata e le assi lasciate a terra. È la situazione segnalata da un cittadino nel parco di via Spallanzani ad Arezzo, nella zona del Centro Affari.
Le fotografie mostrano chiaramente il danneggiamento: alcuni elementi in legno sono stati divelti dalla struttura e abbandonati sull’erba, mentre ciò che resta della panchina continua eroicamente a svolgere il proprio servizio pubblico, probabilmente in attesa che qualcuno si accorga che la manutenzione, a questo punto, richiede qualcosa di più di una passata di impregnante.
Non sappiamo chi abbia provocato il danno né in quali circostanze. L’aspetto, però, è quello dell’ennesimo possibile episodio di vandalismo ai danni dell’arredo urbano.
Un passatempo che continua a riscuotere un certo successo: c’è chi va al parco per passeggiare, chi porta il cane, chi legge un libro e chi, evidentemente, preferisce verificare personalmente quanti pezzi servano per smontare una panchina.
Il risultato resta comunque a carico della collettività: un bene pubblico inutilizzabile, un intervento da effettuare e una spesa che, come sempre, non arriverà misteriosamente a casa di chi ha fatto il danno.
Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.