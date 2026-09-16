HomeArezzo oggiPonticino, bimba di due anni cade dalla finestra: dimessa dal Meyer, nessun...

Ponticino, bimba di due anni cade dalla finestra: dimessa dal Meyer, nessun trauma grave

Redazione
By Redazione

-

Redazione

Ponticino, bimba di due anni cade dalla finestra: dimessa dal Meyer, nessun trauma grave

Si chiarisce la dinamica dell’incidente domestico avvenuto nella serata di martedì 15 settembre a Ponticino, nel comune di Laterina Pergine Valdarno, dove una bambina di due anni è precipitata dal secondo piano dell’abitazione in cui vive con i genitori.

Le prime informazioni avevano parlato di una caduta da un terrazzo. Gli accertamenti successivi hanno invece ricostruito che la piccola sarebbe caduta da una finestra, dopo un volo di circa cinque metri.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri, la bambina sarebbe salita su una sedia che si trovava vicino alla finestra e, sporgendosi, avrebbe perso l’equilibrio precipitando nel vuoto.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 21. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e, considerate inizialmente le condizioni e la dinamica della caduta, è stato disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Per il trasporto è intervenuto l’elicottero Nibbio della Regione Umbria, dal momento che l’elisoccorso toscano attrezzato per il volo notturno e di stanza a Grosseto era impegnato in un altro intervento.

Le notizie arrivate successivamente dall’ospedale sono fortunatamente rassicuranti. Dopo le cure e un periodo di osservazione breve al Meyer, la bambina, secondo quanto riferito dagli inquirenti, sarebbe stata dimessa. La caduta non avrebbe provocato traumi gravi.

I carabinieri hanno svolto gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto e riferire all’autorità giudiziaria. Dagli elementi raccolti sarebbe emersa la natura accidentale dell’episodio.

Una vicenda che aveva fatto temere conseguenze molto più gravi e che, fortunatamente, si è conclusa con notizie rassicuranti sulle condizioni della piccola.

Articoli correlati

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prossimo articolo
Valdichiana, ponte chiuso per tre mesi: tra Foiano e Castiglion Fiorentino arriva il giro panoramico obbligatorio
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.

Punture scelte

Via Crispi, venerdì sera: Arezzo centro, profumo di cassonetto

Gino Perticai -
Via Crispi, Arezzo. Venerdì sera, ore 21. Pieno centro. Non periferia, non zona industriale, non una piazzola dimenticata tra una superstrada e un capannone.Pieno centro. A pochi...

Arezzo, la spesa è una gara: 713 euro per scegliere il supermercato sbagliato

Satira civica Gino Perticai -

Il Chiodo Fisso mette radici: ad Arezzo l’agricoltura diventa anche inclusione

Politica - Istituzioni - Società Redazione -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

I più letti della settimana

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕