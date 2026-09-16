Ponticino, bimba di due anni cade dalla finestra: dimessa dal Meyer, nessun trauma grave

Si chiarisce la dinamica dell’incidente domestico avvenuto nella serata di martedì 15 settembre a Ponticino, nel comune di Laterina Pergine Valdarno, dove una bambina di due anni è precipitata dal secondo piano dell’abitazione in cui vive con i genitori.

Le prime informazioni avevano parlato di una caduta da un terrazzo. Gli accertamenti successivi hanno invece ricostruito che la piccola sarebbe caduta da una finestra, dopo un volo di circa cinque metri.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri, la bambina sarebbe salita su una sedia che si trovava vicino alla finestra e, sporgendosi, avrebbe perso l’equilibrio precipitando nel vuoto.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 21. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e, considerate inizialmente le condizioni e la dinamica della caduta, è stato disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Per il trasporto è intervenuto l’elicottero Nibbio della Regione Umbria, dal momento che l’elisoccorso toscano attrezzato per il volo notturno e di stanza a Grosseto era impegnato in un altro intervento.

Le notizie arrivate successivamente dall’ospedale sono fortunatamente rassicuranti. Dopo le cure e un periodo di osservazione breve al Meyer, la bambina, secondo quanto riferito dagli inquirenti, sarebbe stata dimessa. La caduta non avrebbe provocato traumi gravi.

I carabinieri hanno svolto gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto e riferire all’autorità giudiziaria. Dagli elementi raccolti sarebbe emersa la natura accidentale dell’episodio.

Una vicenda che aveva fatto temere conseguenze molto più gravi e che, fortunatamente, si è conclusa con notizie rassicuranti sulle condizioni della piccola.