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Asfalto deteriorato e rattoppi sulla SP1 Setteponti tra Campogialli e Traiana
Uno dei tratti della SP1 Setteponti segnalati tra Campogialli e Traiana.

Setteponti, l’asfalto finisce prima della strada: tra Campogialli e Traiana restano crepe e rattoppi

Un lettore segnala il tratto della SP1 tra Campogialli e Traiana: una parte è stata sistemata, un’altra mostra ancora rattoppi, crepe e asfalto deteriorato. Intanto la Provincia ha disposto un nuovo cantiere sulla Setteponti dal 14 settembre: riguarderà anche questa zona?

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Setteponti, l’asfalto finisce prima della strada: tra Campogialli e Traiana restano crepe e rattoppi

Un lettore segnala il tratto della SP1 tra Campogialli e Traiana: una parte è stata sistemata, un’altra mostra ancora rattoppi, crepe e asfalto deteriorato. Intanto la Provincia ha disposto un nuovo cantiere sulla Setteponti dal 14 settembre: riguarderà anche questa zona?

L’asfalto nuovo è arrivato sulla Setteponti, ma evidentemente viaggiava con un serbatoio piccolo. Perché, secondo la segnalazione arrivata alla nostra redazione, nel tratto tra Campogialli e Traiana una parte della strada è stata sistemata mentre un’altra è rimasta con il consueto assortimento di crepe, rattoppi e rappezzi.

Le fotografie inviate da un lettore mostrano una carreggiata in più punti deteriorata, con vecchie riparazioni ben visibili e zone dove il manto stradale sembra avere ormai più strati di storia che di bitume.

La domanda del cittadino è semplice: «Avranno intenzione di asfaltare anche questa parte di strada?».

Domanda tutt’altro che campata in aria, visto che stiamo parlando della SP1 Setteponti, strada di competenza della Provincia di Arezzo.

E proprio dagli atti della Provincia arriva una notizia interessante. Il 9 settembre è stata pubblicata un’ordinanza che prevede, dal 14 settembre al 14 novembre 2026, un cantiere lungo la SP1 Setteponti dal km 18+250 al km 19+400, nei territori comunali di Loro Ciuffenna e Terranuova Bracciolini.

Nel tratto interessato saranno istituiti il senso unico alternato, regolato da movieri o semaforo, e il limite di velocità di 30 chilometri orari.

L’ordinanza, almeno nella descrizione pubblicata all’Albo Pretorio, parla però genericamente di “cantiere stradale”. Non specifica se i lavori comprendano anche il rifacimento del manto stradale né se coincidano esattamente con il tratto fotografato dal nostro lettore.

Per questo giriamo volentieri la domanda alla Provincia di Arezzo: il tratto della Setteponti tra Campogialli e Traiana rimasto nelle condizioni mostrate dalle fotografie sarà interessato dai prossimi lavori? E, soprattutto, è prevista la sua completa asfaltatura?

Non sarebbe neppure la prima volta che i lettori dell’Ortica segnalano lo stato della Setteponti. Già nei mesi scorsi erano arrivate fotografie e proteste per crepe, rattoppi e lavori eseguiti soltanto su alcuni tratti.

Ora magari scopriamo che il seguito è già in programma. Sarebbe confortante: dopo l’asfalto a rate, potremmo finalmente arrivare alla rata finale.

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