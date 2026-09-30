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Giovani artisti durante una performance teatrale del progetto HABITAT
Una performance teatrale. Foto: Spazio Seme

HABITAT, ad Arezzo e Sansepolcro sei settimane di residenza gratuita per dieci giovani artisti

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HABITAT, ad Arezzo e Sansepolcro sei settimane di residenza gratuita per dieci giovani artisti

Dal 5 ottobre al 14 novembre 2026 saranno aperte le candidature a “HABITAT – Percorsi artistici per un teatro di comunità”, una residenza artistica intensiva e professionalizzante rivolta a dieci giovani artisti e artiste delle arti sceniche.

Il progetto è destinato a persone di età compresa tra 18 e 35 anni, residenti o domiciliate in Toscana e in condizione di disoccupazione, inoccupazione o inattività.

HABITAT è promosso da La Filostoccola/Teatro Virginian, CasermArcheologica, Spazio Seme Centro Internazionale e CanGo – Centro di Rilevante Interesse Nazionale per la Danza.

La residenza si svolgerà tra Arezzo e Sansepolcro dall’11 gennaio al 20 febbraio 2027, per sei settimane di formazione, ricerca e produzione artistica: 34 giornate e 204 ore complessive di attività, distribuite in cinque moduli residenziali consecutivi.

La partecipazione è gratuita. Per tutta la durata delle attività sarà garantito l’alloggio ed è inoltre prevista una borsa di studio.

Il percorso punta a offrire un’esperienza formativa sul campo basata sulla pratica artistica, sulla coabitazione, sul confronto tra pari, sulla relazione con i territori e sull’accompagnamento di artisti e professionisti qualificati.

Le attività toccheranno diversi linguaggi teatrali, corporei e performativi: training fisico e vocale, scrittura e drammaturgia, improvvisazione, contact improvisation, pratiche somatiche, composizione performativa, attività site-specific, esplorazioni urbane e territoriali, tutoraggio e momenti di restituzione pubblica.

Il programma si svilupperà tra il Teatro Virginian, Spazio Seme e gli spazi urbani di Arezzo e CasermArcheologica a Sansepolcro. I cinque moduli affronteranno, tra gli altri temi, l’autofinzione e l’uso della biografia e della memoria nella creazione scenica, la relazione tra corpo, spazio e paesaggio, il movimento e l’improvvisazione, fino alla composizione collettiva dei materiali sviluppati durante la residenza.

Ogni modulo prevede una restituzione pubblica, con l’obiettivo di condividere il processo artistico con cittadini, operatori e comunità locali.

Il bando completo e la scheda di candidatura sono disponibili sul sito Giovanisì.

L’avviso è finanziato con le risorse del PR FSE+ Toscana 2021/27 e rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a habitatpercorsiartistici@gmail.com.

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