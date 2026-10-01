Il Salutio si aggiudica la Supercoppa UISP Arezzo 2026/2027 ai rigori

Sono serviti i calci di rigore per assegnare il primo trofeo della stagione 2026-2027 della UISP di Arezzo. Ad alzare al cielo la Supercoppa è stato il Salutio, che nella finale ha superato il River Partina per 4-2 dopo i tiri dagli undici metri.

Una sfida combattuta ed equilibrata, che al termine dei tempi regolamentari si era chiusa senza reti. Le due formazioni casentinesi si sono affrontate a viso aperto, senza però riuscire a trovare il guizzo decisivo per sbloccare il risultato. Nel finale il Salutio è rimasto anche in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Tellini, arrivata per doppia ammonizione, ma è riuscito a difendere la parità fino al triplice fischio.

A decidere l’assegnazione della Supercoppa sono stati così i calci di rigore. Dal dischetto il grande protagonista è stato il portiere del Salutio Cutini, capace di neutralizzare due conclusioni del River Partina. Errori risultati decisivi, mentre i giocatori del Salutio hanno mantenuto maggiore precisione dagli undici metri fino al 4-2 finale che ha consegnato loro il trofeo.

Per il Salutio si tratta quindi del primo successo della nuova stagione, dopo aver conquistato nella scorsa annata la Coppa Edo Gori. Il River Partina era invece arrivato alla sfida in qualità di campione provinciale in carica.

La Supercoppa ha aperto ufficialmente la stagione dei trofei targati UISP Arezzo, dando vita ancora una volta a una sfida tutta casentinese tra due delle protagoniste dell’ultimo campionato.

TABELLINO

RIVER PARTINA – SALUTIO 2-4 d.t.r. (0-0 al termine dei tempi regolamentari)

RIVER PARTINA: Acciai, Braccini, Brunelli, Cangini, Chianucci, Ciarpaglini, Cordovani, Giornali, Giorno, Liserre, Tozzi. A disposizione: Bardi, Ciabatti, Falsini, Fini, Lucello, Monaldi, Ricci, Romiti, Micheli. Allenatore: Filippo Giovannini.

SALUTIO: Cutini, Barretta, Boncompagni, Cariaggi, Catalani, Falsini, Imeri, Ronchetti, Sbragi, Tellini, Valentini. A disposizione: Andreini, Berberi, Ciabini, Martini, Mugnai, Pietrini, Santini, Sonni, Vagnoli. Allenatore: Daniele Bigiarini.

ARBITRO: Luigi Santorelli.

ASSISTENTI: Marco Pelliccia e Paolo Pratesi.