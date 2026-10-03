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Fiera Antiquaria di ottobre ad Arezzo fotografata da Felice Rogialli
La Fiera Antiquaria di ottobre ad Arezzo nelle fotografie di Felice Rogialli.

Fiera Antiquaria di ottobre, lo sguardo di Felice Rogialli tra oggetti, volti e scorci di Arezzo

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Fiera Antiquaria di ottobre, lo sguardo di Felice Rogialli tra oggetti, volti e scorci di Arezzo

La Fiera Antiquaria di ottobre ad Arezzo passa anche attraverso lo sguardo di Felice Rogialli, che ha raccolto una nuova serie di immagini tra banchi, oggetti, persone e scorci del centro storico.

Non solo antiquariato e collezionismo, dunque, ma anche il piccolo teatro umano che ogni mese accompagna la Fiera: chi osserva, chi contratta, chi fotografa, chi riconosce un oggetto visto quarant’anni fa in casa dei nonni e chi, con la stessa sicurezza, sostiene che “quello lì vale parecchio”. Poi magari costa venti euro, ma la competenza da marciapiede resta gratuita.

Le fotografie di Rogialli seguono il percorso della manifestazione tra Piazza Grande, le vie del centro e i diversi spazi occupati dagli espositori, alternando vedute più ampie, dettagli dei banchi e scene di vita cittadina. Ne viene fuori una Fiera meno da catalogo e più da passeggiata: una città che per un fine settimana si mette in mostra insieme alle sue cose vecchie, nuove, ritrovate e improvvisamente preziose.

Qui sotto la galleria fotografica di Felice Rogialli dedicata all’edizione di ottobre.

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