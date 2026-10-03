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Fiera Antiquaria di Arezzo durante l’edizione di ottobre 2026
La Fiera Antiquaria di Arezzo nell’edizione di ottobre 2026.

Fiera Antiquaria di ottobre ad Arezzo: tra banchi, curiosità e pezzi d’altri tempi

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Fiera Antiquaria di ottobre ad Arezzo: tra banchi, curiosità e pezzi d’altri tempi

Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 la Fiera Antiquaria torna nel centro storico di Arezzo con il consueto assortimento di antiquariato, modernariato, vintage, collezionismo e oggetti capaci di far discutere intere famiglie sul loro reale valore.

Tra Piazza Grande, le vie del centro e i banchi degli espositori, la città si riempie ancora una volta di curiosi, collezionisti e visitatori a caccia del pezzo raro. O, più realisticamente, di qualcosa che “stava uguale in casa dei nonni” e che oggi, dopo mezzo secolo, ha improvvisamente conquistato una dignità da investimento.

Le immagini dell’edizione di ottobre raccontano una Fiera piena di dettagli: ceramiche, libri, quadri, mobili, oggetti d’uso quotidiano diventati reperti, stranezze assortite e scorci del centro storico che, almeno una volta al mese, sembrano fatti apposta per ricordarci che ad Arezzo perfino il passato riesce ancora a trovare parcheggio.

In Piazza Sant’Agostino è presente anche il Mercatino dei Non Professionisti, mentre l’appuntamento con la Fiera prosegue per tutto il fine settimana.

Qui sotto la galleria fotografica dell’edizione di ottobre.

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