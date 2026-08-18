Il Nicchio vince il Palio, poi entra in pista il campione del mondo di attraversamento pedonale

Fuori dal vaso – L’Ortica esce da Arezzo soltanto quando trova qualcosa che merita una puntura

Il Nicchio ha vinto il Palio dell’Assunta 2026, corso eccezionalmente martedì 18 agosto dopo due rinvii per pioggia. Giovanni Atzeni detto Tittia, in sella ad Anda e Bola, ha dominato la Carriera riportando la Contrada dei Pispini al successo dopo 28 anni.

Poi, appena superato il bandierino, è cominciato il Palio parallelo: quello riservato a chi considera la pista ancora occupata da cavalli l’equivalente senese delle strisce pedonali.

Un contradaiolo si è riversato sul tufo per festeggiare e ha attraversato davanti ad Anda e Bola. Il cavallo lo ha travolto, Tittia è stato sbalzato a terra e nella calca sono rimaste coinvolte altre persone. Il fantino, rimasto per qualche momento a terra, è stato soccorso e accompagnato in ospedale per accertamenti. Secondo le prime informazioni era cosciente e non avrebbe riportato conseguenze gravi.

In pratica Siena ha aspettato due giorni che si asciugasse il tufo, oltre un’ora che si sistemassero i cavalli tra i canapi e 28 anni che rivincesse il Nicchio. Non poteva attendere altri sette secondi prima d’invadere la pista.

Del resto, quando parte la festa, il buonsenso viene tradizionalmente consegnato all’ingresso insieme alle bottiglie di vetro. Il cavallo ha appena terminato tre giri al galoppo? Dettagli. Il fantino sta ancora cercando di rallentare? Pignolerie. L’importante è arrivare per primi ad abbracciare qualcuno, anche passando sotto un mezzosangue lanciato.

La scena sarebbe quasi comica se non avesse rischiato di fare seriamente male a persone e animale. Ed è proprio qui che l’ironia deve fermarsi un passo prima della ferita: non si scherza su chi è rimasto a terra, ma su quella forma di entusiasmo senza freni che pretende invece che a frenare sia sempre qualcun altro. Possibilmente il cavallo.

Tittia ha conquistato il tredicesimo Palio personale e il quarto “cappotto”, vincendo sia a luglio sia ad agosto. Anda e Bola ha fatto il proprio mestiere fino in fondo. Il Nicchio ha ritrovato il Drappellone dopo quasi tre decenni. L’unico che pareva non aver ricevuto il programma era l’uomo entrato in pista, convinto forse che dopo il bandierino scattasse immediatamente la zona pedonale.

Ad Arezzo, alla Giostra del Saracino, tra lizza, figuranti e quartieristi, di confusione ne conosciamo parecchia e lezioni ai cugini sarebbe prudente non darne. Però una piccola differenza possiamo rivendicarla: da noi, per farsi travolgere dall’entusiasmo, generalmente non serve attraversare davanti a un cavallo.

A Siena il Nicchio si è tolto la cuffia. Qualcun altro, a giudicare dalle immagini, avrebbe fatto meglio a tenersela ben stretta. Magari imbottita.