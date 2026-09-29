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Mattia Negrente vince la Ruota d’Oro 2026 a Terranuova Bracciolini
Mattia Negrente taglia per primo il traguardo della Ruota d’Oro 2026 a Terranuova Bracciolini.

Ruota d’Oro 2026, il tricolore vola a Terranuova: Mattia Negrente vince allo sprint

Il campione italiano Under 23 della XDS Astana Development conquista la 56ª Ruota d’Oro. Una volata a quattro decide la classica internazionale di Terranuova Bracciolini. Tutte le foto della giornata.

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Ruota d’Oro 2026, il tricolore vola a Terranuova: Mattia Negrente vince allo sprint

Il campione italiano Under 23 della XDS Astana Development conquista la 56ª Ruota d’Oro. Una volata a quattro decide la classica internazionale di Terranuova Bracciolini. Tutte le foto della giornata.

Il campione italiano Under 23 Mattia Negrente ha vinto la 56ª Ruota d’Oro – 94° Gran Premio Festa del Perdono, disputata martedì 29 settembre sulle strade di Terranuova Bracciolini.

Il corridore della XDS Astana Development si è imposto sul traguardo di viale Europa al termine di una volata a quattro, precedendo il francese Pierre Saint Martin, Nicolò Pizzi e il danese Otto Schultz Jolving.

La gara internazionale Under 23 si è sviluppata su un percorso di 170 chilometri, completato dal vincitore in 3 ore, 52 minuti e 21 secondi. Al via si sono presentati 161 corridori, con numerose squadre straniere e circa quindici nazioni rappresentate.

Per Negrente è un altro risultato di rilievo in una stagione già importante. Il corridore, campione italiano Under 23, era reduce dal settimo posto ai Campionati del Mondo in Canada con la maglia della Nazionale italiana.

La Ruota d’Oro si conferma così uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario internazionale Under 23. L’edizione 2026 ha proposto un tracciato rinnovato, con più passaggi sul traguardo di viale Europa e quattro ascese a Cima Berna, prima del finale attraverso le colline del Valdarno.

Il successo di Negrente riporta inoltre un corridore italiano sul gradino più alto del podio della classica terranuovese dopo quattro edizioni vinte da atleti stranieri.

La giornata della Ruota d’Oro 2026 nelle immagini

Foto: archivio L’Ortica / materiale fornito alla redazione.

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