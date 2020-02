Arezzo, tutte le notizie di oggi: 28 Febbraio

Agli arresti domiciliari continuava a spacciare, arrestato per la terza volta

L’uomo, già arrestato per ben due volte dai militari dell’Arma di San Giovanni Valdarno fu sorpreso a spacciare droga da casa già una prima volta, diversi mesi fa, proprio mentre si trovava a gli arresti domiciliari a Montevarchi.

Viene trasferito in carcere ma dopo qualche mese ottiene glii arresti domiciliari, questa volta a San Giovanni Valdarno presso l’abitazione formalmente intestata ad una anziana signora, ma in cui abita anche il figlio tossicodipendente della donna.

Sottoposto ai normali controlli, nel corso di una perquisizione domiciliare, gli sono stati trovati circa sei grammi di cocaina e quasi un grammo di “crack” oltre ad un bilancino di precisione proprio nella stanza occupata dallo spacciatore albanese.

Durante la stessa perquisizione viene denunciato, il figlio della donna proprietaria della casa, trovato con un grammo di cocaina, stessa sorte è toccata alla giovane fidanzata dello spacciatore, una disoccupata italiana con qualche piccolo precedente, trovata in possesso di un telefono cellulare, posto sotto sequestro.

Delitto di Santa Maria, giudizio immediato, il Pm Chiara Pistolesi: non c’è stata premeditazione

La procura chiede il rito immediato dell’evidenza della prova, Federico Ferrini è reo confesso e la difesa sceglie, il rito abbreviato, con lo sconto di un terzo della pena, per l’omicidio della prostituta brasiliana Maria Venancio de Sousa del 26 agosto.

Federico Ferrini in carcere da settembre ha evitato che gli venisse contestata la premeditazione, rischiando una pena da trent’anni all’ergastolo.

Il premio Civitas Aretii a Flora Gualdani, ostetrica e fondatrice di “Casa Betlemme”

Domenica la cerimonia di premiazione nella sala del consiglio comunale

Andrà ad una donna, ostetrica nella vita nonché fondatrice di “Casa Betlemme” – un progetto di accoglienza delle gestanti in difficoltà – il “Civitas Aretii 2020”, la prestigiosa onorificenza istituita nel 2004 alla memoria di monsignor Angelo Tafi e conferita annualmente dal Comune di Arezzo ai cittadini benemeriti.

Flora Gualdani, 82 anni, riceverà dalle mani del sindaco la targa bronzea che la designerà, a pieno titolo, ambasciatrice delle virtù aretine. La cerimonia, in programma domenica primo marzo alle ore 11, sarà preceduta da una breve sfilata delle rappresentative storiche del Comune e dei Quartieri che prenderanno successivamente posto nella sala del consiglio comunale. La consegna del premio sarà come sempre scandita dalle note dei Musici della Città di Arezzo.

in aggiornamento