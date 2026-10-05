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Giovane cavaliere durante il Trofeo del Saracino Memorial Carlo Fardelli
Un momento della mini giostra della 15ª edizione del Trofeo del Saracino Memorial Carlo Fardelli.

Porta Sant’Andrea vince il 15° Trofeo del Saracino Memorial Carlo Fardelli

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Porta Sant’Andrea vince il 15° Trofeo del Saracino Memorial Carlo Fardelli

È stato Porta Sant’Andrea a vincere la 15ª edizione del Trofeo del Saracino Memorial Carlo Fardelli, organizzato dalla ASD Scuderia Pan negli impianti di Mulinelli.

Al secondo posto, a pari merito, si sono classificati Porta del Foro e Porta Santo Spirito, mentre Porta Crucifera ha chiuso in quarta posizione.

Nella mini giostra hanno difeso i colori di Porta Sant’Andrea Lorenzo Brocchi, Leonardo Mondò, Francesco Perez e Matilde Meocci. Per Porta del Foro hanno gareggiato Azzurra Barbini e Leandro Homan; per Porta Santo Spirito Leone Rossi, Benedetta Brocchi, Kleo Malaj, Elvio Malaj e Luca Caneschi; per Porta Crucifera Gregorio Spagli, Nicolas Chianucci e Olivia Veraldi.

Giovane cavaliere durante il Trofeo del Saracino Memorial Carlo Fardelli
Un momento della mini giostra della 15ª edizione del Trofeo del Saracino Memorial Carlo Fardelli.

La mattina si è svolta anche una gimkana, con giovani cavalieri e amazzoni in sella ai pony e con il foulard del quartiere del cuore.

Nella categoria Baby hanno chiuso al primo posto, a pari merito, Leandro Homan, Azzurra Barbini, Gregorio Spagli e Bjorn Leonessi. Nella categoria Junior si è imposto Leonardo Mondò, davanti a Olivia Veraldi e Matilde Meocci. Nella categoria Senior primo posto per Luca Caneschi e secondo per Andrea Caneschi.

L’evento ha avuto il patrocinio del Comune di Arezzo e la collaborazione del CONI e dei quartieri della Giostra del Saracino. Alla manifestazione hanno preso parte anche bambini e ragazzi con disabilità.

Partecipanti e autorità al Trofeo del Saracino Memorial Carlo Fardelli
I giovani partecipanti con organizzatori e rappresentanti istituzionali al termine della manifestazione.

Le premiazioni sono state effettuate dall’assessore allo Sport Antonella Di Tommaso, dal delegato del CONI Alberto Melis e dall’intagliatore Francesco Conti, che anche quest’anno ha realizzato il trofeo destinato al quartiere vincitore. L’opera è stata ispirata a San Francesco, la cui festa ricorreva proprio domenica.

Partecipanti alla 15ª edizione del Trofeo del Saracino Memorial Carlo Fardelli
Una foto di gruppo della giornata organizzata dalla ASD Scuderia Pan.

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