Incidenti, motocross e fungaioli bloccati dalla frana: domenica di superlavoro per i soccorsi

Fine settimana intenso per il sistema dei soccorsi nell’Aretino e nelle zone limitrofe. Tra domenica 20 settembre e la mattina di lunedì 21 si sono susseguiti quattro interventi: un incidente con un autocarro sul raccordo Perugia-Bettolle, la caduta di un motociclista al crossodromo di Miravalle, il recupero in elicottero di due cercatori di funghi bloccati da una frana nelle Foreste Casentinesi e, questa mattina, uno scontro tra due auto a Cesa con sei persone coinvolte.

Il primo intervento è scattato alle 3.52 di domenica sul raccordo Perugia-Bettolle, nel tratto compreso tra le uscite di Cortona e Pietraia, in direzione Perugia.

Nell’incidente è rimasto coinvolto un autocarro. Un uomo di 30 anni è stato soccorso e trasportato in codice 2 al Policlinico Silvestrini di Perugia.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza di base di Foiano della Chiana, l’ambulanza infermieristica di Castiglione del Lago, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Poche ore dopo l’emergenza si è spostata nel parco nazionale delle Foreste Casentinesi.

Intorno alle 13.15 due cercatori di funghi sono rimasti bloccati in un’area impervia a causa di una frana.

Ricevuta la richiesta di soccorso, i vigili del fuoco hanno inviato una squadra del comando di Bagno di Romagna insieme all’elicottero del Reparto volo dei vigili del fuoco di Arezzo.

L’equipaggio ha individuato i due cercatori e li ha recuperati utilizzando il verricello, trasportandoli successivamente in una zona sicura.

Una normale domenica di settembre, insomma: c’è chi torna dal bosco con un paniere di porcini e chi, per circostanze decisamente meno programmate, con un passaggio in elicottero.

Alle 14.21 nuovo intervento del 118 nel comune di Montevarchi, in località Rendola, per la caduta di un motociclista al crossodromo Miravalle.

Il ferito, un uomo di 43 anni, è stato assistito dall’ambulanza infermierizzata della Misericordia di San Giustino e trasferito con l’elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale Le Scotte di Siena in codice 2.

L’ultimo intervento in ordine di tempo è avvenuto questa mattina, lunedì 21 settembre.

Alle 6.56 il 118 è stato attivato a Cesa, lungo via Cassia, per uno scontro tra due autovetture.

Sei le persone coinvolte: quattro uomini di 29, 34, 54 e 57 anni e due donne di 48 e 52 anni.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza infermierizzata della Croce Bianca di Monte San Savino, la Misericordia di Cortona, l’Avis di Foiano della Chiana, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Due delle persone coinvolte sono state trasportate all’ospedale della Fratta, mentre le altre quattro sono state trasferite all’ospedale San Donato di Arezzo. Tutti i trasporti sono avvenuti in codice 2.

Quattro interventi diversi nel giro di poco più di ventiquattro ore, dalle strade ai boschi passando per un circuito da motocross, che hanno impegnato personale sanitario, vigili del fuoco, forze dell’ordine ed elisoccorso.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.