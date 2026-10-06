Arezzo, sala scommesse sospesa per 15 giorni: era ritrovo di persone pregiudicate o pericolose

Il Questore della Provincia di Arezzo ha disposto da oggi la sospensione per quindici giorni della licenza di una sala scommesse/VLT regolarmente autorizzata e situata nella città di Arezzo.

Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. dopo diversi controlli effettuati da personale della Polizia di Stato della Questura di Arezzo.

Secondo quanto riferito dalla Questura, dagli accertamenti è emerso che l’esercizio sarebbe diventato un luogo di ritrovo per persone pregiudicate o ritenute pericolose.

La sospensione della licenza, spiega la Polizia, ha lo scopo di dissuadere la frequentazione da parte di soggetti considerati indesiderati e di interrompere, almeno temporaneamente, l’utilizzo della sala come punto di riferimento e luogo di aggregazione ritenuto problematico per l’ordine pubblico, la sicurezza e il quieto vivere dei cittadini.

La misura avrà una durata di quindici giorni.