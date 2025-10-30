Notte e mattina di incidenti nel territorio aretino: sette feriti tra Lucignano, Cortona e Bibbiena

Serata e mattinata di intenso lavoro per i soccorsi del 118 della ASL Toscana Sud Est, impegnati in tre distinti incidenti stradali tra Valdichiana e Casentino. In totale sette persone sono rimaste ferite, tra cui quattro minori, ma fortunatamente nessuna risulta in pericolo di vita.

Il primo intervento della serie si è registrato alle 20:29 di mercoledì 29 ottobre in via Senese 135, a Lucignano, dove è rimasto coinvolto un pulmino con cinque persone a bordo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l’Infermierizzata di Foiano della Chiana (Avis Foiano), la Blsd della Croce Rossa di Foiano, l’Infermierizzata di Sinalunga, insieme a vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Nell’incidente sono rimasti feriti quattro minori e un uomo di 58 anni. Due dei ragazzi sono stati trasportati in codice minore al pronto soccorso di Nottola, mentre altri due minori sono stati accompagnati alla Fratta, sempre in codice minore. L’uomo, invece, è stato trasferito in codice 2 al pronto soccorso di Arezzo. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.

Poco dopo, alle 21:20, un nuovo allarme è scattato lungo la Strada Regionale 71, nel comune di Cortona, nei pressi di Camucia.

Due auto si sono scontrate frontalmente, provocando il ferimento di tre persone. Sul posto sono intervenuti Alfa 3 BLSD della Misericordia di Cortona, Blsd della Misericordia di Castiglion Fiorentino, Blsd della Croce Rossa di Foiano, oltre a forze dell’ordine e vigili del fuoco.

Un 22enne e una 20enne sono stati trasportati in codice 2 al pronto soccorso di Arezzo, mentre una donna di 44 anni è stata condotta alla Fratta in codice minore. I rilievi sono affidati ai carabinieri di Cortona, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Infine, nelle prime ore di questa mattina, giovedì 30 ottobre alle ore 6:49, un ciclista di 34 anni è stato investito da un’auto in via Michelangelo a Bibbiena.

Sul posto sono intervenuti Alfa 4, la Misericordia di Bibbiena (Blsd), l’elisoccorso Pegaso 1 e le forze dell’ordine.

L’uomo ha riportato traumi agli arti e al torace, ma è sempre rimasto cosciente. È stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso di Siena, dove si trova in osservazione.

Tre incidenti in meno di dodici ore che hanno impegnato in maniera intensa i soccorritori di tutta la provincia. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire nel dettaglio le dinamiche e verificare le eventuali responsabilità.