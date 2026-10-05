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Lorenzo Magli vince il Trofeo Mario Zanchi a Castiglion Fibocchi
Lorenzo Magli festeggia la vittoria nella 49ª edizione del Trofeo Mario Zanchi a Castiglion Fibocchi.

Lorenzo Magli vince il 49° Trofeo Mario Zanchi a Castiglion Fibocchi

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Lorenzo Magli vince il 49° Trofeo Mario Zanchi a Castiglion Fibocchi

Lorenzo Magli, ventiquattrenne empolese del Team Hopplà Firenze, ha vinto la 49ª edizione del Trofeo Mario Zanchi, valido anche come Trofeo Festa Patronale a Castiglion Fibocchi e riservato a Elite e Under 23, con apertura anche agli juniores.

Per Magli si tratta della sesta vittoria stagionale, dopo una stagione che lo aveva già visto imporsi anche alle Valli Aretine.

Al via 94 corridori, protagonisti di una gara combattuta fin dalle prime fasi su un percorso che, con il passare dei chilometri, ha fatto selezione. Attacchi e contrattacchi hanno animato la corsa fino alle sei tornate conclusive, dove si sono decise le sorti della prova.

Nel finale sono rimasti in sei a giocarsi l’ultima gara del 2026 disputata nel territorio aretino. Sul tratto conclusivo in ascesa verso Castiglion Fibocchi, Magli ha piazzato lo spunto decisivo precedendo di 3 secondi Achille Bellato, juniores non ancora diciottenne della Neri Lucchini, diretto dall’ex professionista Luca Scinto.

Terzo posto per Angelo Monister, compagno di squadra del vincitore, a 5 secondi. Quarto Matteo Luci del Tripetetolo, autore di una prova di rilievo. Il dominio del Team Hopplà è confermato dalla presenza di quattro suoi corridori nei primi sette posti.

Buona l’organizzazione del Gs Acli Castiglion Fibocchi guidato da Sirio Chiodini. Nel corso della giornata sono stati ricordati anche Fosco Frasconi, il maestro Belardini, Michele Fiacchini ed Ezio Mannucci.

Ordine d’arrivo

1) Lorenzo Magli (Team Hopplà Firenze), 141 km in 3h12’45”, media 43,891 km/h
2) Achille Bellato (Neri Lucchini) a 3”
3) Angelo Monister (Hopplà) a 5”
4) Matteo Luci (Tripetetolo) stesso tempo
5) Ciro Nocerino (Vpm Moretti) a 9”
6) Edoardo Burani (Hopplà) a 19”
7) Andrea Innocenti (Hopplà) a 24”
8) Edwin Rubio (Aran, Colombia) stesso tempo
9) Giuseppe De Laurentiis (Vpm Moretti) a 33”
10) Andrea Tarallo (Vangi) a 35”

Fotogallery

Un momento della 49ª edizione del Trofeo Mario Zanchi a Castiglion Fibocchi.
Un momento della 49ª edizione del Trofeo Mario Zanchi a Castiglion Fibocchi.
I corridori impegnati nel Trofeo Mario Zanchi.
I corridori impegnati nel Trofeo Mario Zanchi.
Una fase della gara sulle strade di Castiglion Fibocchi.
Una fase della gara sulle strade di Castiglion Fibocchi.
Il gruppo durante il Trofeo Mario Zanchi 2026.
Il gruppo durante il Trofeo Mario Zanchi 2026.
Un passaggio dei corridori durante la gara.
Un passaggio dei corridori durante la gara.
Il pubblico lungo il percorso del Trofeo Mario Zanchi.
Il pubblico lungo il percorso del Trofeo Mario Zanchi.
Una fase di corsa del Trofeo Mario Zanchi.
Una fase di corsa del Trofeo Mario Zanchi.
I protagonisti della gara a Castiglion Fibocchi.
I protagonisti della gara a Castiglion Fibocchi.
Le fasi decisive del Trofeo Mario Zanchi.
Le fasi decisive del Trofeo Mario Zanchi.
Lorenzo Magli protagonista nel finale della corsa.
Lorenzo Magli protagonista nel finale della corsa.
La premiazione al termine del Trofeo Mario Zanchi.
La premiazione al termine del Trofeo Mario Zanchi.

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