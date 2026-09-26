Notte di incidenti nell’Aretino: schianti ad Arezzo e Foiano, coinvolto anche un minore

Tre incidenti stradali, cinque persone trasportate in ospedale e una notte di lavoro per soccorritori, Vigili del fuoco e Forze dell’ordine nell’Aretino.

La sequenza è iniziata nella serata di venerdì 25 settembre, alle 19.50, lungo la E78 a Pieve al Toppo, in direzione Arezzo, dove si sono scontrate due auto. Un uomo di 65 anni è stato trasportato all’ospedale di Arezzo in codice 3, mentre una donna di 28 anni è stata trasferita nello stesso ospedale in codice 2. Sul posto sono intervenute l’ambulanza di Monte San Savino, un’ambulanza della Misericordia di Arezzo, i Vigili del fuoco e le Forze dell’ordine.

Poco più di tre ore dopo, alle 22.51, il 118 della Asl Toscana sud est è stato attivato ad Arezzo, in via Spallanzani, per un incidente che ha coinvolto un’auto. Sono intervenuti Alfa 1, un mezzo BLSD della Misericordia di Arezzo, Vigili del fuoco e Forze dell’ordine. Un uomo di 56 anni è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale di Arezzo.

Il terzo intervento è avvenuto alle 5.14 di sabato 26 settembre a Foiano della Chiana, ancora per un incidente che ha coinvolto un’auto. Sul posto sono intervenuti l’automedica della Fratta, i mezzi BLSD dell’Avis di Foiano e di Cortona, i Vigili del fuoco e le Forze dell’ordine.

In questo caso sono rimasti coinvolti un minore e un ragazzo di 19 anni, entrambi trasportati in codice 2 al pronto soccorso di Arezzo.