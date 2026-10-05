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Laghetto vuoto del Parco Pertini ad Arezzo nel 2026
Il laghetto del Parco Pertini nel 2026, completamente senz’acqua.

Parco Pertini, il laghetto che sparisce: dai cigni del 2000 al vuoto del 2026

Tre immagini, ventisei anni e un piccolo pezzo di Arezzo che cambia: prima i cigni, poi solo l’acqua, oggi neppure quella.

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Parco Pertini, il laghetto che sparisce: dai cigni del 2000 al vuoto del 2026

Tre immagini, ventisei anni e un piccolo pezzo di Arezzo che cambia: prima i cigni, poi solo l’acqua, oggi neppure quella.

Tre fotografie, tre anni diversi e un angolo del Parco Pertini che racconta da solo quanto può cambiare una città.

Nel 2000 il laghetto del parco aveva acqua, verde e perfino i cigni. Una scena che molti aretini ricordano ancora bene.

Laghetto del Parco Pertini ad Arezzo con due cigni nel 2000
Il laghetto del Parco Pertini nel 2000, con i cigni.

Nel 2020 i cigni erano già spariti, ma il laghetto conservava ancora la sua funzione e la sua immagine: acqua, fontana e persone sedute intorno.

Laghetto del Parco Pertini ad Arezzo con acqua e fontana nel 2020
Il laghetto del Parco Pertini nel 2020: acqua e fontana, ma senza cigni.

Nel 2026, invece, il quadro è completamente diverso. Il laghetto è vuoto, senza acqua e naturalmente senza cigni.

Laghetto vuoto del Parco Pertini ad Arezzo nel 2026
Il laghetto del Parco Pertini nel 2026, completamente senz’acqua.

Non serve aggiungere molto altro: le tre immagini, viste in sequenza, mostrano una trasformazione evidente.

Per chi ha frequentato il Parco Pertini negli anni, il confronto è quasi inevitabile. Prima un piccolo elemento caratteristico del parco, poi una presenza più semplice, infine una vasca asciutta che oggi racconta soprattutto ciò che non c’è più.

Non è nostalgia per forza. È memoria cittadina.

E a volte basta guardare tre fotografie scattate a distanza di anni per capire quanto un luogo sia cambiato senza quasi accorgersene.

Se avete altre immagini del Parco Pertini, vecchie o recenti, mandatecele: il confronto tra ieri e oggi spesso racconta Arezzo meglio di molte parole.

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