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Materiale sequestrato dalla Polizia di Stato a Montevarchi, tra cui attrezzi da lavoro e una pistola giocattolo.
La pistola giocattolo e le attrezzature da lavoro rinvenute durante la perquisizione. Foto: Polizia di Stato.

Montevarchi, non si presenta in commissariato: alla fine la Polizia passa a prenderlo

Un 38enne viola ripetutamente le misure cautelari e finisce in carcere. In casa trovati una pistola giocattolo senza tappo rosso e attrezzi da lavoro risultati rubati. Almeno questi ultimi erano ancora nelle scatole.

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Montevarchi, non si presenta in commissariato: alla fine la Polizia passa a prenderlo

Un 38enne viola ripetutamente le misure cautelari e finisce in carcere. In casa trovati una pistola giocattolo senza tappo rosso e attrezzi da lavoro risultati rubati. Almeno questi ultimi erano ancora nelle scatole.

A Montevarchi un 38enne aveva l’obbligo di presentarsi periodicamente al Commissariato di Polizia. Un impegno che, a quanto pare, considerava più un suggerimento che un provvedimento dell’Autorità giudiziaria. Tanto che, dopo numerose assenze, alla fine sono stati i poliziotti ad andare da lui.

La vicenda comincia con una misura cautelare piuttosto semplice: presentarsi negli uffici di Polizia quando previsto. Ma l’uomo, cittadino italiano già noto alle forze dell’ordine, avrebbe saltato ripetutamente gli appuntamenti.

L’Autorità giudiziaria ha quindi disposto una misura più restrittiva: obbligo di dimora con permanenza notturna. Tradotto: se proprio non voleva andare al Commissariato, almeno doveva restare a casa nelle ore stabilite.

Neppure questa soluzione, però, ha funzionato.

Dopo ulteriori violazioni, è scattata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dagli agenti del Commissariato di Montevarchi.

La sorpresa nell’abitazione

Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato una pistola giocattolo senza tappo rosso, del tutto simile per dimensioni, forma e peso a un’arma vera.

Insieme alla pistola, anche alcune attrezzature da lavoro, tra cui smerigliatrici, ancora confezionate nelle rispettive scatole.

La Polizia ha effettuato gli accertamenti e ha scoperto che il materiale risultava rubato. Per il 38enne è quindi scattata anche una denuncia per ricettazione.

La pistola giocattolo è stata sequestrata. Quanto agli attrezzi, resta da osservare che il materiale era ancora inscatolato: evidentemente, nel settore del fai-da-te, non tutti hanno la stessa fretta di mettersi al lavoro.

Il trasloco finale

Conclusi gli accertamenti, l’uomo è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Arezzo.

Una soluzione che dovrebbe risolvere definitivamente il problema delle mancate presenze agli appuntamenti con la Polizia: stavolta, infatti, per sapere dove si trova, non servirà neppure telefonare.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali riportati nel comunicato della Polizia di Stato.

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