Un ragazzo di 25 anni ha perso la vita questo pomeriggio di mercoledì 25 novembre 2026 a Firenze, in un incidente stradale tra uno scooter e un’automobile. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, la vittima risiedeva nell’Aretino.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 17, all’incrocio tra via Ferdinando Magellano e via Benedetto Dei. Come confermato dal Comune di Firenze, al volante dell’auto si trovava un giovane nato nel 1997.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale. I soccorsi non sono riusciti a salvare il venticinquenne. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire gli interventi e gli accertamenti.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. Al momento il comunicato ufficiale non indica il nome della vittima né il suo comune di residenza.