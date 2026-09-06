Sabato 5 e domenica 6 settembre 2026 la Fiera Antiquaria di Arezzo si è spostata eccezionalmente al Prato, il parco cittadino sopra il centro storico. L’appuntamento mensile con antiquariato e collezionismo ha cambiato scenario per questo fine settimana, che coincide anche con la 150ª Giostra del Saracino.

L’Ortica ha girato tra gli espositori con la macchina fotografica: qui sotto 51 immagini dell’edizione di settembre, fra banchi, oggetti, dettagli e curiosità. Perché alla Fiera Antiquaria c’è sempre qualcosa che qualcuno considera un tesoro e qualcun altro ricorda di aver buttato via nel 1987.