HomeArezzo oggiLa Fiera Antiquaria cambia salotto: 51 scatti dal Prato di Arezzo
Fiera Antiquaria di Arezzo al Prato durante l’edizione di settembre 2026
Fiera Antiquaria di Arezzo, edizione di settembre 2026 al Prato.

La Fiera Antiquaria cambia salotto: 51 scatti dal Prato di Arezzo

L’edizione di settembre si sposta al Prato: 51 immagini tra antiquariato, collezionismo, curiosità e visitatori.

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La Fiera Antiquaria cambia salotto: 51 scatti dal Prato di Arezzo

L’edizione di settembre si sposta al Prato: 51 immagini tra antiquariato, collezionismo, curiosità e visitatori.

Sabato 5 e domenica 6 settembre 2026 la Fiera Antiquaria di Arezzo si è spostata eccezionalmente al Prato, il parco cittadino sopra il centro storico. L’appuntamento mensile con antiquariato e collezionismo ha cambiato scenario per questo fine settimana, che coincide anche con la 150ª Giostra del Saracino.

L’Ortica ha girato tra gli espositori con la macchina fotografica: qui sotto 51 immagini dell’edizione di settembre, fra banchi, oggetti, dettagli e curiosità. Perché alla Fiera Antiquaria c’è sempre qualcosa che qualcuno considera un tesoro e qualcun altro ricorda di aver buttato via nel 1987.

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