Due nuovi treni Pop entrano in servizio sulle linee Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga. L’investimento sfiora i 14 milioni di euro, di cui 13 provenienti da risorse ministeriali.

Una buona notizia per chi attraversa quotidianamente Casentino e Valdichiana per studiare o lavorare. L’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni ha sottolineato il ruolo delle ferrovie locali nel contrastare lo spopolamento delle vallate e garantire il diritto alla mobilità, ricordando anche i nuovi convogli destinati alla linea Arezzo-Firenze.

I due Pop dispongono ciascuno di quattro carrozze, oltre 300 posti a sedere, 32 telecamere di videosorveglianza, spazi per le biciclette e sistemi avanzati di sicurezza ferroviaria ERTMS. La flotta passeggeri di TFT raggiunge così undici convogli: quattro Minuetto, tre Jazz e quattro Pop.

A questi si aggiungono due locomotive per il trasporto merci. Insomma, dopo il Jazz arriva altro Pop. A questo punto manca soltanto che gli orari vadano a tempo. Il rinnovo dei mezzi è un passo importante. Ma il vero collaudo non sarà quello delle fotografie inaugurali: sarà quello delle coincidenze, della regolarità delle corse e dei collegamenti con i luoghi di lavoro e di studio. Perché un treno moderno è una bella cosa, ma un treno moderno che arriva quando serve è ancora meglio. E per sapere se l’investimento avrà centrato l’obiettivo, basterà ascoltare chi sale a bordo tutte le mattine.