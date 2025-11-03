12.8 C
App Atam Parking: nuove funzionalità e addio alla Arezzo Card

La nuova versione dell’app di ATAM semplifica i pagamenti della sosta e degli abbonamenti, introduce il riconoscimento automatico della targa e manda in pensione la storica tessera Arezzo Card dal 1° novembre 2025

Grandi novità per la mobilità cittadina. ATAM S.p.A. ha annunciato il lancio della nuova versione di “Atam Parking”, l’applicazione che permette di gestire in modo semplice e digitale il pagamento della sosta oraria e degli abbonamenti nei parcheggi cittadini, sia su strada che in struttura.
L’app, integrata con il servizio Muvmatic, consente ora l’accesso automatico ai parcheggi con barriere tramite il riconoscimento della targa e invia notifiche push per ricordare le scadenze della sosta o dell’abbonamento. Non sarà più necessario esporre alcun titolo cartaceo sul cruscotto, rendendo il parcheggio un’esperienza completamente digitale.

Due le principali innovazioni introdotte: gli abbonati ai parcheggi in struttura possono ora associare fino a due targhe al proprio abbonamento, mentre è possibile rinnovare o sottoscrivere abbonamenti anche in contanti o con carte elettroniche presso il nuovo punto vendita ATAM all’interno del Tourist Office in Piazza della Repubblica.

Con l’arrivo della nuova App, la storica Arezzo Card va definitivamente in pensione: dal 1° novembre 2025 non sarà più utilizzabile per il pagamento della sosta o per il rinnovo degli abbonamenti.
Gli utenti con abbonamenti in scadenza al 31 ottobre dovranno recarsi al nuovo punto vendita per migrare il proprio profilo sulla App, mentre chi possiede un abbonamento valido oltre tale data dovrà contattare gli uffici amministrativi (numeri 800 381 730 e 0575 984520) per definire le modalità di trasferimento. Eventuali crediti residui nel borsellino elettronico della tessera verranno rimborsati entro il 30 novembre 2025 su richiesta dell’interessato.

“L’innovazione digitale rappresenta una leva fondamentale per migliorare la qualità della vita in città – ha commentato il sindaco Alessandro Ghinelli. – Con questa evoluzione dei servizi di sosta, Arezzo compie un ulteriore passo verso una mobilità più efficiente e sostenibile.”

“La collaborazione tra Fondazione Arezzo Intour e ATAM nasce dalla volontà di offrire un punto di riferimento moderno e funzionale nel cuore della città – ha dichiarato l’assessore Simone Chierici. – L’Info Point di Piazza della Repubblica diventa così uno spazio di accoglienza turistica e di servizi innovativi per i cittadini.”

“Con questa evoluzione tecnologica – ha aggiunto l’amministratore unico di ATAM Carla Tavanti – confermiamo il nostro impegno per una mobilità cittadina più smart e sostenibile. La nuova App semplifica la gestione della sosta e riduce l’uso di supporti fisici, offrendo un servizio più moderno e accessibile.”

Con la nuova “Atam Parking”, Arezzo fa un passo deciso verso la digitalizzazione della mobilità urbana, in linea con gli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Comune.

