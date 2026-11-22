🍷 Il calice amaranto

Opinioni, impressioni e analisi sul mondo dell’Arezzo calcio viste dalla parte del tifoso. Una rubrica di Cesare Fracassi, tra campo, mercato e passione amaranto.

Non è bastato nemmeno l’arcobaleno. E ora siamo sempre lì, ad annaspare nei bassifondi della classifica, dove l’aria comincia a farsi pesante e i punti sembrano diventati merce rara.

Contro il Padova finisce 1-1. E pensare che eravamo partiti nel migliore dei modi. Forse, a questo punto, siamo perfino andati in vantaggio troppo presto!

Dopo appena due minuti, una bella apertura di Sala trova Tavernelli, che serve un assist perfetto a Mancuso. Il nostro uomo d’area di rigore non si fa pregare e infila in rete. Roba da far pensare che finalmente fosse arrivata la domenica giusta.

Subito dopo, però, serve un miracolo di Nunziante per tenere il vantaggio. Il Padova ci prova, soprattutto con cross e traversoni dei biancoscudati, ma senza produrre grandi risultati. Qualche brivido, quello sì, perché noi amaranto ormai siamo abituati a soffrire anche quando non ce ne sarebbe bisogno.

Nel secondo tempo arrivano i cambi. Righetti prende il posto di Cagnano, Iaccarino quello di Mawuli, Pattarello subentra ad Arena e Cerri rileva Mancuso. Ma la musica non cambia.

Al 70’, un lancio supera il centrocampo amaranto e trova Artistico tutto solo, tenuto in gioco dalla nostra difesa. Un regalo che l’attaccante del Padova non si lascia certo scappare: pareggio e tanti saluti ai tre punti.

L’Arezzo tenta di riportarsi avanti, ma senza riuscirci. E così ci ritroviamo a commentare un’altra occasione perduta.

Perché si può anche giocare discretamente, correre, impegnarsi e costruire qualcosa di buono. Ma se basta una distrazione per buttare via una vittoria, la classifica non guarda in faccia nessuno.

E ora i voti, che almeno quelli non ce li può pareggiare Artistico.

Nunziante 6,5 – Un miracolo vero, un’uscita un po’ avventata e un’altra buona. Con i piedi c’è ancora da migliorare, ma tra i pali si fa rispettare.

Renzi 6,5 – Fa il suo in copertura, con attenzione e concretezza. Meno propenso del solito ad andare in sovrapposizione, ma dietro garantisce presenza.

Illanes 6 – Un buon baluardo difensivo. Però viene il dubbio: non sarà proprio lui a tenere in gioco Artistico? Da rivedere, perché certi regali costano cari.

Gilli 6 – Buona partita, almeno fino a quando Artistico si ritrova solo soletto. E lì casca l’asino, insieme a due punti.

Cagnano 6 – Ce la mette tutta, combatte e si prende pure un’ammonizione. L’impegno non manca.

Sala 6,5 – Corre tanto e corre bene. Sua l’apertura che mette in moto Tavernelli nell’azione del nostro gol. Uno che il suo contributo lo porta sempre.

Mawuli 7 – La miglior partita che gli abbia visto fare! Presente, attento, bravo soprattutto in copertura. Stavolta merita davvero un applauso.

Ionita 6 – Pressione, mestiere e tanta sostanza. Fa quello che sa fare, da par suo, senza troppi fronzoli.

Arena 6 – Due o tre giocate di classe, un tiro potente da fuori area, ma alla fine non riesce a essere determinante. Il talento c’è, servirebbe qualche risultato concreto in più.

Mancuso 7 – Combatte, tiene palloni, lotta con i difensori e soprattutto si fa trovare pronto quando serve. Il gol è da attaccante vero.

Tavernelli 7 – Sa fare tutto! Difende, attacca, corre e inventa il passaggio finale. Un giocatore che non si risparmia e che anche stavolta dimostra quanto sia importante per questa squadra.

Righetti 6,5 – Entra e spinge sulla fascia, con voglia e continuità. Almeno prova a dare una scossa.

Iaccarino 6 – Entra, ma non riesce a fare argine come Mawuli. E la differenza si sente.

Pattarello 6,5 – Entra e si vede subito che ha voglia. Ma perché non metterlo dall’inizio? Ponsacco docet!

Robertino 5,5 – Di presenza. E poco altro.

Bucchi 5 – Legge male la partita, anche se il gol iniziale sembrava avergli dato ragione. Alla fine, però, la gestione non convince.

Il calice è mezzo vuoto, o quasi.

Il pareggio lascia l’amaro in bocca, perché questa partita si poteva e si doveva portare a casa. Non bastano le buone prestazioni e nemmeno i complimenti: adesso servono punti.

Io resto insoddisfatto. Un punto è sempre un punto, per carità, ma gli altri disperati della classifica ci sono addosso! E alla svelta bisogna cominciare a vincere, perché nei bassifondi si sta parecchio scomodi. L’arcobaleno, purtroppo, non assegna punti.