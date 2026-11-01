Oroscopo 2–8 novembre 2026: Mercurio torna indietro, le scuse vanno avanti

La settimana dal 2 all’8 novembre 2026 si apre con il Sole nello Scorpione, Mercurio retrogrado nello stesso segno e Venere retrograda in Bilancia. Traduzione per chi non ha tempo di consultare il firmamento: i messaggi si ingarbugliano, i vecchi dubbi sentimentali tornano a bussare e le bollette continuano a chiedere denaro vero. Novembre è arrivato e anche le stelle sembrano già in attesa delle tredicesime. Ecco i dodici segni dell’Ortica: previsioni gratuite, responsabilità delle figuracce interamente a carico dei destinatari.

Ariete – Parti in quarta, Mercurio ti mette la retromarcia

Con Mercurio retrogrado nello Scorpione e Marte nel Leone, hai tutta l’energia necessaria per dichiarare guerra a una mail scritta male. Lunedì vuoi risolvere questioni antiche entro l’ora di pranzo; a metà settimana scopri che servono almeno tre firme e qualcuno che sappia dov’è il fascicolo. Ad Arezzo basterebbe metterti a dirigere il traffico, ma anche le rotatorie hanno diritto a una vita tranquilla. Sul lavoro agisci, senza investire chi sta ancora pensando. Amore: non si conquista nessuno facendo il vigile urbano dei sentimenti. Fortuna: 7/10.

Toro – Vuoi certezze, trovi un preventivo da rifare

La Luna calante ti invita ad alleggerire, parola che per te significa togliere una fetta di pane dal cestino e rimetterla subito. Un conto rimasto in sospeso torna alla ribalta e vorresti affrontarlo con la stessa serenità con cui un olivicoltore guarda il prezzo del frantoio. Sul lavoro non confondere la prudenza con l’immobilità: prima o poi quel messaggio andrà letto. In amore il partner non è un mobile di casa, anche se ti piace sapere sempre dove si trova. Fortuna: 8/10.

Gemelli – Due versioni dei fatti, nessuna definitiva

Urano nel tuo segno agita le idee e Mercurio retrogrado si occupa di recapitarle alle persone sbagliate. Hai già raccontato un episodio in tre modi diversi: tutti bellissimi, soltanto uno vagamente vero. In ufficio una telefonata evitabile diventa una riunione necessaria, poi una chat di gruppo da cui nessuno riesce più a uscire. In amore ascolta la risposta prima di preparare la domanda successiva. Anche il silenzio, ogni tanto, può essere un servizio pubblico. Fortuna: 6/10.

Cancro – La tragedia è pronta, manca solo il motivo

Ti basta un «ci sentiamo» per immaginare il peggio. La Luna di inizio settimana ti consegna un teatro interiore da tutto esaurito, ma la maggioranza delle persone è semplicemente impegnata a vivere. Un familiare ti chiederà una cortesia: aiutalo senza allegare il catalogo delle volte in cui hai aiutato tutti dal 1998. Sul lavoro una piccola critica non è una sfiducia votata all’unanimità. In amore chiedi chiarimenti, invece di interrogare le faccine. Fortuna: 7/10.

Leone – Marte ti dà il microfono, gli altri chiedono tregua

Marte e Giove nel tuo segno ti fanno sentire protagonista di una conferenza stampa permanente. Tutto bene, finché non provi a inaugurare anche la nuova risma di carta in ufficio. Una buona occasione potrebbe arrivare davvero, a patto che tu smetta di misurarne il valore dal numero di persone presenti alla fotografia. In famiglia lascia il centro del tavolo anche a chi deve passare il pane. In amore ascoltare un altro essere umano non riduce la tua luminosità. Fortuna: 9/10.

Vergine – La Luna entra nel segno, l’agenda prende il comando

Da martedì la Luna passa nel tuo segno e tu ti senti autorizzato a correggere perfino l’ordine delle nuvole. Hai già predisposto la lista per novembre, la sottolista per le urgenze e una PEC per confermare la ricezione della prima lista. Sul lavoro un errore si sistema più facilmente di una riunione indetta per discuterne. In amore prova a lasciare un piatto nel lavello senza compilare una segnalazione di non conformità. Nessuno chiamerà l’ispettorato. Fortuna: 8/10.

Bilancia – Venere torna sui suoi passi, tu non avevi mai deciso

Con Venere retrograda nel tuo segno, i vecchi dubbi sentimentali si presentano senza appuntamento. Hai detto «per me è uguale» a tre inviti diversi, salvo poi scoprire che la stessa persona non può essere in tre trattorie contemporaneamente. Sul lavoro una scelta chiara vale più di una consultazione permanente. In amore la diplomazia è preziosa, ma al partner farebbe piacere sapere almeno quale film vuoi vedere. E no, non serve una commissione consiliare. Fortuna: 8/10.

Scorpione – Mercurio retrogrado riapre tutti i fascicoli

Il Sole e Mercurio nel tuo segno ti mettono in modalità investigatore. Un vecchio equivoco torna a bussare e tu lo ricevi con registratore, cronologia delle chat e una cartellina colorata. La lucidità ti aiuta a fare chiarezza, ma non tutti quelli che hanno dimenticato di risponderti stanno ordendo qualcosa. Sul lavoro punta sui fatti, non sulle supposizioni. In amore prova la fiducia: costa meno di un’indagine e dà meno problemi di privacy. Fortuna: 8/10.

Sagittario – Vuoi partire, il conto ti trattiene

La tua mente è già in viaggio, il portafoglio è rimasto davanti al bancomat a chiedere spiegazioni. Giove nel Leone alimenta l’ottimismo e tu prenoteresti un fine settimana senza aver prima controllato il prezzo del biglietto. In città ti lamenti del traffico ma parti sempre cinque minuti dopo l’orario in cui avresti dovuto arrivare. Sul lavoro il tuo entusiasmo contagia, purché qualcuno si occupi dei dettagli. In amore prometti meno continenti e più puntualità. Fortuna: 7/10.

Capricorno – Il riposo è stato rinviato per esigenze di servizio

Saturno retrogrado ti ricorda gli impegni lasciati in sospeso, come se tu avessi bisogno di un promemoria per sentirti in colpa. Domenica proverai a rilassarti, poi vedrai una cosa fuori posto e comincerai a riorganizzare la casa. Sul lavoro sei affidabile, ma la frase «ci penso io» non deve diventare una condanna a vita. In amore non occorrono scadenziari e relazioni trimestrali: basta esserci. Il partner non è un revisore dei conti. Fortuna: 7/10.

Acquario – Rivoluzioni mondiali, caricabatterie introvabile

Plutone nel tuo segno alimenta la voglia di cambiare tutto, cominciando dal sistema sociale e finendo con l’app per fare la spesa. Hai idee originali, alcune perfino realizzabili, ma quando le spieghi sembri il relatore di un convegno sull’intelligenza artificiale che ha dimenticato il pubblico a casa. Un amico ti offrirà un confronto utile: non trasformarlo in una presentazione di quarantasei slide. In amore la libertà vale anche per chi ti vuole bene. Fortuna: 8/10.

Pesci – L’universo ti manda segnali, forse è solo pubblicità

Nettuno retrogrado alimenta sogni, intuizioni e la tentazione di interpretare ogni coincidenza come un messaggio cosmico. Se il telefono ti propone un’offerta di luce e gas, non è Venere che ti cerca. Una persona potrebbe chiederti aiuto: ascoltala, ma non prenderti in carico anche il suo trasloco emotivo. Sul lavoro distingui fantasia e promesse scritte. In amore il romanticismo è bellissimo, ma un appuntamento confermato resta più affidabile delle stelle. Fortuna: 7/10.

Il verdetto delle stelle

Dal 2 all’8 novembre il Leone conquista il podio, mentre Toro, Vergine, Bilancia, Scorpione e Acquario si contendono un dignitoso secondo posto. Agli altri resta l’antica tecnica aretina: arrangiarsi, brontolare e dare la colpa a Mercurio. Le stelle possono spiegare una mail spedita male, non il divieto di sosta ignorato. Buona settimana dall’Ortica: se le previsioni non si avverano, il servizio reclami del firmamento resterà chiuso, come sempre.