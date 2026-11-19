Alle fontane dei Giardini Porcinai di Arezzo l’acqua continua a non scorrere, ma le dichiarazioni ormai arrivano a pressione industriale. Dopo i video del vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini, arriva la replica del soprintendente Gabriele Nannetti, che nell’intervista pubblicata oggi dalla Nazione mette sul tavolo una data destinata a far discutere: 22 ottobre 2025.

Secondo Nannetti, la Soprintendenza avrebbe autorizzato il progetto già oltre un anno fa, prescrivendo soltanto di non installare una nuova ringhiera perimetrale in ferro, ritenuta incompatibile con il valore storico e architettonico dell’opera di Pietro Porcinai.

Non solo. Il soprintendente sostiene che il Comune avrebbe potuto avviare e persino concludere le lavorazioni previste dal progetto approvato, compreso il restauro delle parti lapidee.

Insomma, mentre Gamurrini raccontava agli aretini le difficoltà incontrate con la Soprintendenza, secondo la versione di Nannetti almeno una parte del cantiere poteva già procedere.

Naturalmente resta da chiarire quali interventi fossero effettivamente eseguibili e quali dipendessero dalle modifiche successive. Perché un’autorizzazione con prescrizioni non equivale a un via libera senza condizioni.

Ma il capolavoro arriva con l’intelligenza artificiale.

Per valutare l’effetto del rialzamento del fondo della vasca, richiesto dal Comune per ragioni di sicurezza, la Soprintendenza avrebbe suggerito una simulazione realizzata anche attraverso l’intelligenza artificiale.

E qui siamo alla perfezione aretina: dopo mesi di discussioni tra amministratori, tecnici e funzionari, rischia di dover intervenire un computer per stabilire quanti centimetri d’acqua siano compatibili con la dignità architettonica della città.

Manca soltanto che ChatGPT chieda il permesso alla Soprintendenza prima di generare l’immagine.

Nannetti contesta anche i toni utilizzati dal vicesindaco e annuncia un incontro per venerdì 20 novembre con il sindaco Marcello Comanducci, Gamurrini e i tecnici comunali.

L’obiettivo dichiarato è chiarire la vicenda e trovare una soluzione condivisa. Possibilmente prima che le fontane vengano riconosciute come reperto archeologico dell’età contemporanea.

La questione, però, è ormai anche politica.

Se il progetto era autorizzato dall’ottobre 2025, quali lavori potevano essere effettivamente realizzati? Quali modifiche hanno richiesto nuovi confronti con la Soprintendenza? E quanto tempo è stato perso per responsabilità tecniche, amministrative o per il mancato accordo tra gli enti?

Sono domande alle quali servono documenti e risposte precise, non altri video.

Nel frattempo ai Giardini Porcinai resta una certezza: la fontana è ancora senz’acqua, ma lo scaricabarile funziona a ciclo continuo.

L’Ortica chiede al Comune di Arezzo di chiarire quali interventi previsti dal progetto autorizzato il 22 ottobre 2025 fossero effettivamente eseguibili, per quali ragioni non siano stati realizzati e quali siano le comunicazioni intercorse con la Soprintendenza. Le dichiarazioni di Nannetti riportate in questo articolo sono tratte dall’intervista pubblicata oggi dalla Nazione; attendiamo gli atti per verificare la ricostruzione amministrativa.